Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta τον Ολυμπιακό στο χθεσινό ντέρμπι από πολλές και διαφορετικές πλευρές.

Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έγινε η ομάδα με τα χειρότερα αποτελέσματα στα ντέρμπι στο φετινό πρωτάθλημα-και στο Κύπελλο!

Η ίδια ομάδα που πέρυσι σάρωνε στα ντέρμπι: με ΑΕΚ 6-0, 4-1, 2-0, 1-0…με ΠΑΟΚ 4-2, 3-2, 2-1…με ΠΑΟ 4-2, 1-0, 1-0…Φέτος έχει μία νίκη, κι αυτή με την ΑΕΚ (2-0) που παραδοσιακά χάνει πριν έρθει στο Καραϊσκάκη. Δύο ισοπαλίες (1-1) εκτός έδρας, κι αυτές με γκολ στις καθυστερήσεις, και στη Λεωφόρο και στη Φιλαδέλφεια. Ήττα στην Τούμπα (1-2), ήττα εντός έδρας (0-2) από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τώρα ήττα εντός έδρας (0-1) από τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ έχει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα εννιά βαθμούς στα ντέρμπι. Η ΑΕΚ εφτά. Ο Παναθηναϊκός εφτά. Κι ο Ολυμπιακός πέντε!!! Πραγματικά ασχολίαστο. Σε ένα πρωτάθλημα που θα κριθεί αναπόφευκτα στα ντέρμπι, λόγω των πλέϊ οφ, ο Ολυμπιακός έχει τη χειρότερη συγκομιδή στα ντέρμπι. Κι ο Μεντιλίμπαρ δηλώνει ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει αυτός που θα κερδίσει τα μικρότερα παιχνίδια. Σε πρωτάθλημα με πλέϊ οφ…

Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μία πραγματική ανάλυση της φετινής κατάστασης της ομάδας. Ξεκινώντας από τον σχεδιασμό του περασμένου καλοκαιριού, φτάνοντας στις μεταγραφές χαφ και στόπερ που δεν έγιναν τον χειμώνα (και να δούμε τι και αν θα πάρει κάτι από τις μεταγραφές της επίθεσης) και βέβαια στη συνέχεια στις ανεξήγητες επιλογές του προπονητή στις ενδεκάδες πάρα πολλών κρίσιμων αγώνων.

Αυτή η ιδέα με τους δύο σέντερ φορ σε μεγάλα παιχνίδια έχει αποτύχει, στη συντριπτική πλειοψηφία. Κι όμως βλέπουμε μία επιμονή που δεν οδηγεί πουθενά.

Με τον ΠΑΟΚ (0-2) μπήκε από το 30’ ο Γιάρεμτσουκ για να παίξει δίδυμο μπροστά με τον Ταρέμι κι ο Ολυμπιακός έγινε ακόμη χειρότερος.

Με τον Άρη, με το δίδυμο Ελ Κααμπί, Ταρέμι , είδαμε 0-0 στο Χαριλάου.

Με την Κηφισιά, με το δίδυμο Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ, είδαμε 1-1 στο Καραϊσκάκη!

Με τον Άγιαξ πάλι καλά που δέησε κι έβγαλε τον Ελ Κααμπί (δίδυμο με τον Ταρέμι) στο 71’ κι ήρθε το διπλό στο 79’

Δηλαδή, υπάρχει κανείς που δεν βλέπει ότι στην επιστροφή του από το Κόπα Άφρικα ο Μαροκινός είναι για πάγκο κι αλλαγή μετά το 70΄;

Υπάρχει κανείς που δεν απορεί γιατί με αντιπάλους χαφ τους Σιώπη, Κοντούρη, έπρεπε να παίξουν δύο κόφτες (Σιπιόνι, Έσε) κι όχι ένας εκ των δύο κι ένας πιο δημιουργικός χαφ (Τσικίνιο η, έστω Μουζακίτης).

Είναι δυνατόν να έχεις εντάξει τους Ζέλσον, Ποντένσε και να παίζεις με εξτρέμ τον Ρόντινεϊ;

Πάνω απ΄ όλα, όμως, υπάρχει η ατομική ευθύνη του κάθε παίκτη. Αντί να δεις μία γηπεδούχο ομάδα να μπαίνει στο Καραϊσκάκη με το μαχαίρι στα δόντια, είδες να το κάνει η φιλοξενούμενη ομάδα. Συγκέντρωση; Μηδέν. Γι΄ αυτό, άλλωστε, κι έχανες 0-1 από το 7’. Όπως έχανες κι από τον ΠΑΟΚ 0-1 στο 7’ τις προάλλες. Μιλάμε ότι στη φάση του γκολ, ο Σιπιόνι, ο Ορτέγκα, ο Μπιανκόν, ο Ρέτσος κι ο Κοστίνια δεν ήξεραν τι έκαναν! Καλά, για εφαρμογή οφσάϊντ δεν το συζητάμε, άλλη μία τραγική αποτυχία, αυτή τη φορά με τον Κοστίνια να κοιμάται-παρεμπιπτόντως, αλλαγή από το 30΄ έπρεπε να είχε γίνει χθες.

Πρώτος με έλλειψη focus; Ο Τζολάκης. Ειδικά από αυτόν απογοητεύθηκα, γιατί τον θεωρώ πιο σοβαρό απ΄ όλους. Έχει την μπάλα στα πόδια, είναι ο Ορτέγκα μόνος και του βγάζει μία τόσο κακή μπαλιά που δίνει το πλάγιο άουτ στον Παναθηναϊκό. Τον βάζει δηλαδή σε θέση επίθεσης, από εκεί που θα έπρεπε να αμυνθεί. Με την απογοήτευση ακόμη μεγαλύτερη από την αντίδραση του στο πλασεδάκι του Ταμπόρδα. Μα μέσα από τα πόδια του; Ό,τι βλέπαμε το φθινόπωρο στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Όσο ο Ολυμπιακός μπαίνει έτσι στα παιχνίδια του, τα ίδια θα παθαίνει. Φουριόζος για πέντε λεπτά μπας και βάλει το γκολ που θα του δώσει τον πρώτο λόγο. Αλλά απρόσεκτα με συνέπεια να τρώει γκολ, να χάνει την ηρεμία του, να είναι μέσα στα νεύρα, να αγχώνεται και τελικά να χάνει.

Άσχετο:

Έγραφα το Σάββατο για τη διαιτησία, «αν ήμουν στη θέση του Ολυμπιακού δεν θα κοιμόμουν ήσυχος από τους ορισμούς των Βέλγων. Μπορεί φυσικά και να μην δικαιωθώ, το εύχομαι». Δικαιώθηκα. Όποιος βλέπει ποδόσφαιρο και ξέρει από διαιτησία καταλαβαίνει. Έστειλαν στο Καραϊσκάκη ένα διαιτητή που όλα τα μικρά μικρά πήγαιναν στον Παναθηναϊκό. Κι ούτε ένα μικρό στην έδρα. Άλλο που τελευταίος υπεύθυνος για την ήττα ήταν ο διαιτητής.

Για να καταλαβαίνετε, μία ομάδα μπαίνει με άλλη, καλή, ψυχολογία σε ένα ντέρμπι, όταν ο ίδιος διαιτητής την έχει παίξει καλά και με καλά αποτελέσματα μόλις τον τελευταίο καιρό. Κι ο Βέλγος είχε σφυρίξει ΠΑΟ-Φιορεντίνα 3-2 και ΠΑΟ-Σαχτάρ 0-0. Μην τους έχετε για χαζούς, ξέρουν πολύ καλά τι φέρνουν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έχουν μπει στο 85’ ο Μουζακίτης κι ο Γιαζίτσι στο 85’ κι αν μη τι άλλο είναι ξεκούραστοι, φρέσκοι. Κερδίζει κόρνερ από δεξιά ο Ολυμπιακός στο 88’. Και αντί να πάει να το εκτελέσει ένας αριστεροπόδαρος, που και οι δύο έχουν σχετικά καλές εκτελέσεις, πήγε ο Ρόντινεϊ, που ήταν ψόφιος μετά από 88 λεπτά αγώνα. και δεν έφτασε την μπάλα ούτε στο πρώτο δοκάρι…

Λεπτομέρεια; Ναι. Αλλά δείχνει πολλά. Δείχνει ότι δεν υπήρχε καθαρό μυαλό, ούτε στην ομάδα, ούτε στον πάγκο.

Η δε εικόνα του Ολυμπιακού αμυντικά προς το τέλος του αγώνα ήταν τραγική. Ανά πάσα στιγμή μπορούσε να γίνει το 0-2. Από την πλευρά του Ρόντινεϊ, που έπαιζε μόνο μπροστά, υπήρχε ολόκληρος αεροδιάδρομος! Έφευγαν οι πάσες από εκεί και πήγαιναν στο δεύτερο δοκάρι, στον Παντελίδη, τον οποίο ο Ορτέγκα δεν μπορούσε να κόψει μία φορά. Όπως είχε συμβεί και στο 1-1 με την Κηφισιά, στο γκολ της ισοφάρισης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι