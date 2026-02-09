Το δέντρο και το δάσος

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το μαύρο βράδυ του Μεντιλίμπαρ απέναντι στον ΠΑΟ του Μπενίτεθ, για τον ΠΑΟΚ που κοιτάζεται στον καθρέφτη και την ΑΕΚ που αν περάσει από την Τούμπα δύσκολα δεν θα τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο.

Στην 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος υπήρχαν δυο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε τον ΠΑΟ στο Καραϊσκάκη κι έχασε 0-1. Ο ΠΑΟΚ επισκέφτηκε τον Αρη στο Βικελίδης: κόλλησε στο 0-0. Ετσι η ΑΕΚ που πέρασε εύκολα από τις Σέρρες συντρίβοντας τον Πανσερραϊκό πέρασε πρώτη στην βαθμολογία. Κι ετοιμάζεται να πάει στην Τούμπα την Κυριακή, όχι απλά για να υπερασπιστεί την πρωτιά της αλλά και για να κάνει ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Αλλά ας τα πάρουμε με την σειρά.

Ο ΠΑΟ ήταν προετοιμασμένος, ο Ολυμπιακός όχι

Ο Ολυμπιακός δέχτηκε ένα γκολ νωρίς από τον ΠΑΟ, μόλις στο 7ο λεπτό, κι αυτό αρκούσε για να χάσει ένα παιγνίδι στο οποίο έκανε συντριπτική κατοχή μπάλας, αλλά είναι ζήτημα να είχε τρεις ευκαιρίες: μια βέβαια με τον Ζέλσον στο 78΄τεράστια. Ο ΠΑΟ κέρδισε το ματς, όχι τόσο γιατί κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Ταμπόρδα, που δημιουργεί μάλιστα την φάση συνεργαζόμενος με τον Τετέη, αλλά γιατί έπαιξε πολύ καλή άμυνα μένοντας σε όλο το ματς σωστά τακτοποιημένος πίσω από την μπάλα: του επέτρεψε να βγάλει το ματς και η σύνθεσή της αρχικής του ενδεκάδας – ο ΠΑΟ έπαιξε με πέντε αμυντικούς (Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Πάλμερ Μπράουν, Ινγκασον και Γεντβάι), δυο κόφτες (τον Σιώπη και τον Κοντούρη), τον Ταμπόρδα να επιστρέφει πολύ και τους Τετέη και Αντίνο έτοιμους να χτυπήσουν στην κόντρα – πράγμα που πάντως έκαναν σπάνια.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το προβλεπόμενο 4-4-2 (με τους Σιπιόνι και Εσε στα χαφ και τους Ροντινέι και Ποντένσε στο πλάι). Προκάλεσε συζητήσεις η κοινή παρουσία των δυο φορ, δηλαδή του Ταρέμι και του ΕλΚαμπί. Δεν είναι κάτι το παράξενο όταν μιλάμε για τον Μεντλίμπαρ. Σε ματς που ο Βάσκος κρίνει πως η ομάδα του κουβαλά την υποχρέωση της νίκης το κάνει – χωρίς μάλιστα να τον απασχολεί πως το πράγμα έχει σπανίως δουλέψει καλά: ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι από αυτούς που στέκονται στα προηγούμενα ματς. Ηξερε ότι ο ΕλΚαμπί δεν είναι καλά (γύρισε από το Μαρόκο κατάκοπος και με ένα μικροτραυματισμό που φανερά τον έχει πάει πίσω), έβαλε δίπλα του τον Ταρέμι (όπως είχε κάνει και στο Αμστερνταμ, αλλά και στο μόνο ντέρμπι που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός φέτος, αυτό με την ΑΕΚ) και όσο για το πως η μπάλα θα πάει σε αυτούς, ο τρόπος ήταν ο γνωστός και απλός: σέντρες για να φτάσει η μπάλα στην περιοχή κι έχει ο Θεός. Το πράγμα δεν άλλαξε πολύ ούτε όταν Ζέλσον μπήκε στην θέση του Κοστίνια και ο Ροντινέι έγινε μπακ: απλά συγκυριακά ο Ολυμπιακός κράτησε σε τρεις φάσεις την μπάλα χαμηλά κι έκανε τρεις ευκαιρίες. Όταν ο ΠΑΟ αμέσως μετά την ευκαιρία του Ζέλσον έχασε την δική του τεράστια ευκαιρία με τον Παντελίδη ο Ολυμπιακός τρόμαξε, σταμάτησε την πίεσή του, και σταδιακά χάθηκε: γλύτωσε το δεύτερο γκολ γιατί ο Παντελίδης ήταν σε θέση οφσάιντ στο 94΄όταν και σκόραρε, ενώ σε μια φάση καρμπόν προηγουμένως στο 72΄ο Αντίνο δεν τελείωσε τη φάση και τον σταμάτησε ο Τσικίνιο που πέρασε στο ματς για να παίξει κάτι σαν «οκτάρι» δίπλα στον κουρασμένο Εσε.

Ο κόσμος μιλά για τους κυνηγούς, τους εξτρέμ κτλ. Χθες η φτωχότατη παρουσία του Ολυμπιακού οφείλεται κυρίως στο κακό ματς των ακραίων μπακ. Ο Κοστίνια κάνει το χειρότερό του επιθετικά παιγνίδι, ο Ροντινέι στην επανάληψη χάνεται προσπαθώντας ηρωϊσμούς, ο Ορτέγκα δεν συμμετέχει. Μένουν σε όλο το ματς σταθερά τέσσερις παίκτες απέναντι σε επτά του ΠΑΟ που αμύνονται. Κι ότι έγιναν τρεις ευκαιρίες δεν είναι λίγο.

Υπάρχει όπως πάντα το δέντρο και το δάσος. Το δέντρο είναι η ήττα του Ολυμπιακού: θα μπορούσε να την αποφύγει αν ευστοχούσε ο Ζέλσον, θα μπορούσε να είναι πιο μεγάλη αν ήταν προσεχτικότεροι οι κυνηγοί του ΠΑΟ στο τέλος – ο Μπενίτεθ περίμενε το δεύτερο γκολ και για αυτό αν με κάτι ασχολήθηκε ήταν με το φρεσκάρισμα της επιθετικής του γραμμής – πέρασαν στο ματς οι Παντελίδης, Σβιντέρσκι, Ζαρουρί για να το τελειώσουν. Το δάσος είναι οι συνολικές εμφανίσεις του Ολυμπιακού στα εφετινά ντέρμπι. Εχει μια νίκη με την ΑΕΚ που ήταν φοβική και άνευρη στο Καραϊσκάκη. Η χθεσινή του ήττα ήταν ολόιδια με αυτή από τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο: απλά ο ΠΑΟ, που άνοιξε κι αυτός νωρίς το σκορ όπως ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε δεύτερο γκολ γιατί δεν το έψαξε στο πρώτο ημίχρονο. Έχει σώσει δυο ντέρμπι στο τέλος (με τον ΠΑΟ στην Λεωφόρο και την ΑΕΚ πριν μια εβδομάδα) αλλά δεν φάνηκε ποτέ να προβληματίζεται. Κι έχει προβλήματα με τις κλειστές άμυνες φανερά από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟ πήρε μια νίκη που βασίστηκε στην καλή του προετοιμασία, δηλαδή στον Μπενίτεθ. Και πάει την Τετάρτη στην Τούμπα για να ανατρέψει στο σε βάρος του 0-1 από τον ΠΑΟΚ. Θα είναι σε λιγότερο από τρεις αγωνιστικές λογικά τέταρτος κι έτοιμος να γίνει ρυθμιστής του πρωταθλήματος στα play off. Δεν μπορεί να πάει χειρότερα.

Κοιτάζοντας τον καθρέφτη

Στην Τούμπα ο ΠΑΟ θα βρει ένα ΠΑΟΚ που χθες πέταξε δυο βαθμούς στο Βικελίδης. Στον Αρη αξίζουν χίλια μπράβο γιατί σε ένα ακόμα ντέρμπι εντός έδρα ήταν ψυχωμένος, σοβαρός, διορθώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και έψαξε το γκολ μέχρι τέλους. Αλλά το ματς τοέκανε ο ΠΑΟΚ κι ήταν πανομοιότυπο με το παιγνίδι που έκανε στην Λεωφόρο με τον ΠΑΟ την περασμένη Τετάρτη: παρά τις αλλαγές του Λουτσέσκου (κάποιες επιβεβλημένες εξαιτίας των συνεχόμενων ματς, κάποιες υποχρεωτικές λόγω τραυματισμών) ο ΠΑΟΚ έπαιξε το γνωστό του εφετινό ποδόσφαιρο, έχοντας σοβαρότητα στην άμυνα, συνοχή κι ικανότητα στις αντεπιθέσεις. Αλλά έχει ένα πρόβλημα που είδαμε και στο Περιστέρι πχ. Νομίζεις πως πολλές φορές ως ομάδα κοιτάζεται στον καθρέφτη και αυτοθαυμάζεται, παίζει δηλαδή χωρίς τον απαραίτητο κυνισμό. Στην Λεωφόρο ο Πέλκας ήθελε να σκοράρει περνώντας την μπάλα πάνω από τον Λαφόν, στο Βικελίδης ο Ντεσπότοφ έφτασε απέναντι από τον Αθανασιάδη και νόμιζε πως αυτό αρκούσε για να σκοράρει. Είναι ενδεικτικό της χαλαρότητας της εμφάνισης πως όταν στο 85΄ο ΠΑΟΚ συνειδητοποιεί πως θα πετάξει βαθμούς κάνει τρεις φάσεις μέχρι το 90΄- μεταξύ των οποίων βρίσκεται κι ένα γκολ του Οζντόεφ που ορθώς ακυρώθηκε. Το ματς τελειώνει με την μεγάλη επέμβαση του Αθανασιάδη στο γυριστό του Πέλκα και την απάντηση του Αρη με μια κεφαλιά του Φαμπιάνο που βγάζει ο Παβλένκα. Κάπως έτσι δημιουργείται η αίσθηση πως το 0-0 είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ο Αρης δεν έκλεψε τίποτα αλλά ο ΠΑΟΚ πέταξε δυο βαθμούς. Κι έμπλεξε και λίγο τον ημιτελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟ αφού ξαφνικά φορτώθηκε επιθετική ανασφάλεια. Και γιατί λείπει ο Κωνσταντέλιας.

Πρωτιά μέχρι τέλους

Η ΑΕΚ ήταν η κερδισμένη της αγωνιστικής. Στις Σέρρες έκανε περίπατο: το τελικό 0-4 αν και διαμορφώθηκε αργά (τα τρία γκολ μπήκαν μετά το 88΄) είναι ωστόσο ενδεικτικό της διαφοράς απόδοσης των δυο ομάδων. Το ματς, που ο Νίκολιτς αντιμετώπισε με ένα σούπερ επιθετικό σχήμα (Ελιάσον, Κοϊτά, Βάργκα, Ζίνι συνυπήρξαν στην αρχική ενδεκάδα και από τον πάγκο ήρθαν και ο Ζοάο Μάριο και ο Μάνταλος) δεν αντέχει σε κριτική, ωστόσο κάποιες άλλες επισημάνσεις είναι χρήσιμες. Η ΑΕΚ παίρνει γκολ από τον Βάργκα που είναι η επιδραστικότερη μεταγραφική προσθήκη – αναφέρομαι σε αυτές που έκαναν οι τρεις της κορυφής. Εχει βγάλει όλα τα ματς στην ελληνική επαρχεία και της απομένει ο Βόλος. Και θα πάει στην Τούμπα έχοντας μια εβδομάδα καθαρής προετοιμασίας ενός ντέρμπι κορυφής για να βρει τον ΠΑΟΚ που το τελευταίο δεκαήμερο θα έχει αγωνιστεί δυο φορές με τον ΠΑΟ και σε ένα ντέρμπι με τον Αρη – με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν στην Τούμπα δεν χάσει η ΑΕΚ λογικά θα κλείσει την κανονική περίοδο πρώτη.

Σοβαρεύτηκαν οι «παλιοί»

Κατά τα άλλα σε ένα ματς που και ο Παπαδόπουλος και ο Κόντης έκαναν rotation o OΦΗ αυτή την φορά λύγισε τον Λεβαδειακό κερδίζοντας τον με 3-2: πάει στην ρεβάνς του κυπέλλου στην Λειβαδιά με ηθικό. Αλλά προφανώς αυτό το ωραίο ματς ήταν λιγότερο σημαντικό από τις μάχες που είχαμε το Σάββατο και που αφορούσαν τον δρόμο προς την σωτηρία. Ο Αστέρας που κέρδισε τον Βόλο (που έχει6 ήττες στα 7 τελευταία ματς), ο Ατρόμητος που πήρε την νίκη με αρκετή τύχη από την Κηφισιά και κυρίως ο Παναιτωλικός που χάρη και στις μεταγραφικές του προσθήκες πέρασε από την Λάρισα έδειξαν ότι τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία και τα πράγματα σοβαρεύουν μπορεί και να μεταμορφωθούν προς το καλύτερο: όλοι τους είναι χρόνια στην Σουπερλίγκα και από δύσκολα ξέρουν. Ο Πανσερραϊκός έχει εγκαταλείψει την κατηγορία. Το ποιος θα τον ακολουθήσει στην Σουπερλίγκ 2 δεν είναι απλό να το φανταστείς…