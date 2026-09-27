Ο Άρης επιστρέφει τη Δευτέρα στις προπονήσεις και μπαίνει στην τελική φάση προετοιμασίας πριν από μία εξάδα αγώνων που μπορεί να αλλάξει τη βαθμολογική του εικόνα.

Ο Άρης επιστρέφει τη Δευτέρα (28/9) στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό και μαζί αρχίζει ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της διακοπής για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους ποδοσφαιριστές του.

Η πρώτη εβδομάδα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις χρησιμοποιήθηκε για στοχευμένη δουλειά πάνω στις αδυναμίες που εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα της σεζόν, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιθετική λειτουργία, στις εντάσεις, στις γρήγορες αποφάσεις και στην αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο. Με την επιστροφή στο γήπεδο, όμως, η προετοιμασία περνά σταδιακά στο επόμενο στάδιο.

Ο Άρης ολοκλήρωσε τις πρώτες πέντε αγωνιστικές του Πρωταθλήματος με επτά βαθμούς από τους διαθέσιμους 15 και με την αίσθηση ότι άφησε βαθμούς πίσω του, κυρίως λόγω της αστάθειας στην απόδοσή του και της δυσκολίας να μετατρέψει την παραγωγή φάσεων σε γκολ, με αποκορύφωμα το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Η διακοπή δεδομένα προσφέρει χρόνο για διορθώσεις, αλλά η πραγματική αξιολόγηση της δουλειάς θα αρχίσει με την επανέναρξη.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί έχει τη δική του αξία. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», την Κηφισιά εκτός έδρας, τον Ατρόμητο εντός, τον Λεβαδειακό εκτός, τον Παναιτωλικό εντός και τον Αστέρα Τρίπολης εκτός. Ενδιάμεσα -τέλη Οκτωβρίου -υπάρχει και η εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για μία σειρά αγώνων χωρίς ντέρμπι Πρωταθλήματος και αυτό δεν τους καθιστά, όμως, αυτομάτως εύκολους. Δημιουργεί, ωστόσο, ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό των πρώτων εβδομάδων, όταν ο Άρης βρέθηκε απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό είναι και το σημαντικότερο στοιχείο της περιόδου που ακολουθεί σε αγωνιστικό επίπεδο.

Ο Γρηγορίου θα έχει πλέον μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, ένα ολοκληρωμένο ρόστερ και μία σειρά αγώνων στους οποίους η ομάδα του θα κληθεί να δείξει ότι μπορεί να αποκτήσει διάρκεια, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της και να συγκεντρώσει τους βαθμούς που έχασε στο ξεκίνημα. Το ζητούμενο, με την επιστροφή σε αγωνιστική δράση, δεν είναι απλώς ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στον Βόλο. Είναι να αρχίσει ο Άρης να χτίζει ένα σερί και να μεταφέρει στο Πρωτάθλημα όσα δουλεύονται αυτή την περίοδο στις προπονήσεις.

Γιατί μετά τη διακοπή η συζήτηση γύρω από την ομάδα αλλάζει. Ο χρόνος προετοιμασίας θα έχει υπάρξει και οι νέοι παίκτες θα έχουν πάρει περισσότερες προπονήσεις με το σύνολο. Οπότε, το βασικό κριτήριο θα είναι οι απαντήσεις να δοθούν στο γήπεδο, τόσο σε ομαδικό όσο και ατομικό επίπεδο.

