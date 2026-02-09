Συμπλήρωσαν κάρτες οι Τεττέη και Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να στερηθεί τους Τεττέη και Καλάμπρια σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα.

Ο τραυματισμός του Καλάμπρια δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που προέκυψε από τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο Φάληρο με 1-0 κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού οι δύο από τους τρεις παίκτες που αντίκρισαν κίτρινες κάρτες συμπλήρωσαν τις τρεις κι έτσι θα πρέπει να χάσουν ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της ομάδας.

Ο λόγος για τους Ανδρέα Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια. Πρώτος δέχθηκε μία κίτρινη κάρτα στο 49ο λεπτό ο Ιταλός έπειτα από μία δυνατή μονομαχία, όπου ο αντίπαλός του πρόλαβε την μπάλα κι εκείνος έπεσε πάνω του και 14 λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Έλληνα φορ να αντικρίσει κι εκείνος μία κάρτα για ένα τράβηγμα για να σταματήσει μία υποσχόμενη αντεπίθεση των «ερυθρολεύκων».

Τα ματς ανάμεσα στα οποία θα μπορεί να επιλέξει ο Ράφα Μπενίτεθ για να εκτίσουν εκείνοι την ποινή τους είναι το εντός με την ΑΕΛ (15/02), το εκτός με τον ΟΦΗ (22/02), το εντός με τον Άρη (01/03) και το εντός με τον ΟΦΗ (04/03).