Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τις τέσσερις ισοπαλίες του Άρη στα ισάριθμα ντέρμπι στο «Κλ. Βικελίδης» μετά και από αυτή απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Είναι ξεχωριστό το συναίσθημα της νίκης στα μεγάλα παιχνίδια και φέτος ο Άρης δεν το έχει γευτεί. Δύο λευκές ισοπαλίες με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» και δύο… 1-1 με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στα δύο παιχνίδια στα οποία είχε καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με το χθεσινό. Χθες (8/2) ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που υστερεί σε χημεία και στην πραγματικότητα ψάχνει τα ζύγια του, απέναντι στο αυτοποιημένο ποδόσφαιρο μιας ομάδας που δουλεύεται εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια. Σύγκρουση αυτής της μορφής υπήρξε στο «Κλ. Βικελίδης». Με εξαίρεση ένα ματς playoff την (πρώτη) προβληματική σεζόν του COVID δεν υπήρξε άλλο με τέτοιες διαφορές – τουλάχιστον σε βάθος οκταετίας – μεταξύ των δύο ομάδων.

Το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε κανέναν. Ο Άρης αναζητούσε απελπισμένα ένα σκαλοπάτι να πατήσει. Πράγματι, πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Αθανασιάδης και στις καθυστερήσεις ο Παβλένκα επιχείρησε να του «κλέψει» τη δόξα με τη δική του τρομερή απόκρουση. Εξ’ επαφής έδιωξε την μπάλα η οποία (τού) ήρθε με δύναμη. Εξαιρετικά reflexes. Τ α xgoals ήταν 0.4 για τον Άρη και 1.3 για τον ΠΑΟΚ. Κοινώς, κανείς δεν θα θυμάται αυτό το ντέρμπι έπειτα από δύο-τρεις εβδομάδες.

Ο Άρης δεν πετάει τη σκούφια του, ούτε ικανοποιημένος μπορεί να νιώθει από το συνολικό επίπεδο απόδοσής του. Αν το ντέρμπι καλλιέργησε μια μορφή αισιοδοξίας αυτή αφορά τον Κριστιάν Κουαμέ ο οποίος προσγειώθηκε κατευθείαν στο χορτάρι του θρυλικού Χαριλάου δείχνοντας την πρόθεση διακοπής της «μονοκρατορίας» του Λορέν Μορόν. Δραστήριος και πεισματάρης, η άμυνα του ΠΑΟΚ ένιωσε τον Ιβοριανό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ισπανός φορ ήταν κακός.

Απλά, δεν είναι ο φορ που θα ασκήσει πίεση στους στόπερ ή θα κάνει τα έντονα τρεξίματα για να κλέψει μπάλες. Εξαρτάται από το τάισμα και η στατιστική του Άρη έγραψε χθες 1/12 σέντρες και μάλιστα αρκετές εξ’ αυτών έγιναν υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις. Η δεξιά πλευρά υπολειτούργησε ενοχλητικά κι ας καλύφθηκε ολοκληρωτικά από τον Μανόλο Χιμένεθ. Κακό παιχνίδι από Κάρλες Πέρεθ και Άλβαρο Τεχέρο. Ας επιστρέψει ο Χαμζά Μεντίλ στην αριστερή πλευρά για να πάει ο – πολύ καλός – Νοά Φαντιγκά στο δεξί άκρο. Δηλαδή, στη θέση του.

Ο Χιμένεθ μίλησε για τους αυτοματισμούς του ΠΑΟΚ και το πρόβλημα που δημιούργησε στην ομάδα του η πίεση του αντιπάλου προς την κατεύθυνση καταστροφής του build up της ομάδας του. Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο στο χθεσινό Live του Gazzetta. Έβγαλε μάτι αυτή η τακτική προσέγγιση όπως και η αδυναμία του Άρη να τη διαχειριστεί. Ειδικά, όσο διάστημα ο Μάρτιν Χόνγκλα παραπατούσε στο χορτάρι κάνοντας λάθη σαν αυτό του 11ου λεπτού. Γενικώς, τα σοβαρά ατομικά λάθη του Άρη ήταν τουλάχιστον πέντε και κάποια εξ’ αυτών δεν ήταν συνέπεια έντονης πίεσης. Από αυτά επωφελήθηκε ο ΠΑΟΚ στις ευκαιρίες που έκανε.

Ο Άρης δεν έχει να κρατήσει πολλά από το ντέρμπι πέραν της αυξημένης προσέλευσης φιλάθλων στο γήπεδο. Αγωνιστικά, έχει κάποιες σταθερές σαν το δίδυμο στους στόπερ, τον Φαντιγκά και τον Ούρος Ράτσιτς. Χρειάζεται περισσότερες για να επιχειρήσει το αγωνιστικό ντεμαράζ, συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων στα Playoff. Ο Μπενχαμίν Γκαρέ δεν θα κριθεί από το χθεσινό μουδιασμένο παιχνίδι του. Ο Κουαμέ σχημάτισε ένα χαμόγελο στα χείλη αλλά ως εκεί. Γενικώς, το γκρουπ είναι απαραίτητο να αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα, τούτο όμως δεν είναι τόσο απλό. Καμία ομάδα δεν φτιάχτηκε σε μικρά διαστήματα, ειδικά αυτές που αλλάζουν με ευκολία τους παίκτες. Μόλις πέντε είναι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2024 κι ενώ οι άλλοι έχουν από δέκα έως και δεκατέσσερις. Συνεπώς, δεν ευσταθεί καμία συζήτηση περί χημείας και ομοιογένειας.

Εν τέλει, το ντέρμπι τελείωσε και δεν έχουμε λόγους να το θυμόμαστε. Έρχονται τα ματς με τον Βόλο (εκτός) και την Κηφισιά (εντός) στα οποία οι έξι βαθμοί είναι αδιαπραγμάτευτοι.