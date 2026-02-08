Χιμένεθ: «Ζητούμε συγνώμη από τον κόσμο για την ισοπαλία»

Ο Μανόλο Χιμένεθ υποστήριξε ότι η ομάδα του είχε εξαιρετική τακτική συμπεριφορά, στάθηκε επίσης και στα ατομικά λάθη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την ισοπαλία στην έδρα μας ακόμη κι όταν παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα. Στο τέλος είχαμε μια ευκαιρία για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δημιούργησε ευκαιρίες στο παιχνίδι αλλά οι περισσότεροι ήρθαν από δικά μας λάθη στο κέντρο του γηπέδου. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενο παιχνίδι κρατήσαμε το μηδέν παθητικό και πάνω σ’ αυτό πρέπει να χτίσουμε. Η συμπεριφορά των παικτών στο παιχνίδι ήταν εξαιρετική απέναντι σε μια ομάδα η οποία παίζει αυτοματοποιημένα παντού. Θεωρώ ότι η ισοπαλία είναι δίκαιο αποτέλεσμα, ωστόσο, με λίγη τύχη στη φάση του Φαμπιάνο θα λέγαμε άλλα πράγματα τώρα. Οι παίκτες ήθελαν να προσφέρουν μια νίκη στον κόσμο της ομάδας και γι’ αυτόν τον λόγο θέλουμε να ζητήσουμε συγνώμη από τον κόσμο μας για την ισοπαλία».

Ρωτήθηκε για τη χρησιμοποίηση των νέων παικτών (Κουαμέ-Γκαρέ) παρότι δεν μετρούσαν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους. «Το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες ότι είναι δύσκολο να βρεις ποιοτικούς παίκτες αυτή την εποχή. Καταλήξαμε σ’ αυτούς τους παίκτες και είμαι υποχρεωμένος να δουλέψω μαζί τους και να πάρω το 100%. Θεωρώ ότι το προσπάθησαν σήμερα αλλά σίγουρα έχουν να δώσουν πολλά περισσότερα».

Σε επιμέρους ερώτηση για τα ατομικά λάθη και πώς τα ερμηνεύει απάντησε ότι… «επιτρέψτε μου από την προσωπική εμπειρία μου να σας πω ότι πολλές φορές μπορεί αν επικεντρωθούμε στα λάθη και ίσως σήμερα θα πρέπει να αναλύσουμε τον λόγο. Έπαιξε ρόλο η ποιότητα των παικτών του ΠΑΟΚ στο κέντρο. Θέλω να ξεκινάμε το παιχνίδι μας από την πίσω ζώνη, αυτό μας αρέσει, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε αποτελεσματική πίεση και εξαιτίας της ταχύτητας και της έντασης που έβγαζε, από εκεί προήλθαν τα λάθη των παικτών μας. Άρα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μας οδήγησε σε ατομικά λάθη και από την πίεση αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τρόπο και να παίξουμε με αντεπιθέσεις».