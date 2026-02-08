Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Αθανασιάδης απέκρουσε το ψαλιδάκι του Πέλκα
Στο 91' ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ με μαγική εκτέλεση του Δημήτρη Πέλκα, αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης είχε άλλη άποψη.
Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Πέλκας στο ύψος του πέναλτι οριζοντιώθηκε κι έπιασε ένα φανταστικό ψαλιδάκι, αλλά ο τερματοφύλακας του Άρη έπεσε στη δεξιά του γωνία, απέκρουσε και στη συνέχεια μπλόκαρε και τη μπάλα.
Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ
Νωρίτερα, στο 87' ο Μπάμπα έβγαλε ωραία μπαλιά στον Οζντόεφ, ο οποίος στόπαρε και σκόραρε με το αριστερό, αλλά ο Ρώσος μέσος ήταν εκτεθειμένος και το γκολ δεν μέτρησε.
