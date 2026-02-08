Ο Αθανασιάδης στο 91' απέκρουσε εκπληκτικά το ψαλιδάκι του Πέλκα. Νωρίτερα, δεν μέτρησε γκολ του Οζντόεφ.

Στο 91' ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ με μαγική εκτέλεση του Δημήτρη Πέλκα, αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης είχε άλλη άποψη.

Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Πέλκας στο ύψος του πέναλτι οριζοντιώθηκε κι έπιασε ένα φανταστικό ψαλιδάκι, αλλά ο τερματοφύλακας του Άρη έπεσε στη δεξιά του γωνία, απέκρουσε και στη συνέχεια μπλόκαρε και τη μπάλα.

Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ

Νωρίτερα, στο 87' ο Μπάμπα έβγαλε ωραία μπαλιά στον Οζντόεφ, ο οποίος στόπαρε και σκόραρε με το αριστερό, αλλά ο Ρώσος μέσος ήταν εκτεθειμένος και το γκολ δεν μέτρησε.