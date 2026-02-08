Ο Γίρι Παβλένκα έκανε σπουδαία επέμβαση στο 90+3' του ντέρμπι με τον Άρη και κράτησε το βαθμό της ισοπαλίας για τον ΠΑΟΚ.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0). Οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες ευκαιρίες, όμως οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε για να «κλέψουν» το ματς.

Στο 90+3' το κόρνερ του Άρη εκτελέστηκε, ο Φαμπιάνο κέρδισε άπαντες στον αέρα, πήρε την κεφαλιά και ο Γίρι Παβλένκα «έσωσε» την ομάδα του με σπουδαία επέμβαση.

Θυμίζουμε πως λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Αθανασιάδης έκανε εξίσου μεγάλη απόκρουση σε εντυπωσιακό «ψαλίδι» του Δημήτρη Πέλκα.