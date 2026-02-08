Άρης - ΠΑΟΚ: Μεγάλη επέμβαση του Παβλένκα σε κεφαλιά του Φαμπιάνο
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ, καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0). Οι φιλοξενούμενοι είχαν περισσότερες ευκαιρίες, όμως οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε για να «κλέψουν» το ματς.
Στο 90+3' το κόρνερ του Άρη εκτελέστηκε, ο Φαμπιάνο κέρδισε άπαντες στον αέρα, πήρε την κεφαλιά και ο Γίρι Παβλένκα «έσωσε» την ομάδα του με σπουδαία επέμβαση.
Θυμίζουμε πως λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Αθανασιάδης έκανε εξίσου μεγάλη απόκρουση σε εντυπωσιακό «ψαλίδι» του Δημήτρη Πέλκα.
