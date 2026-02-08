Ο Χρήστος Κόντης αποθεώθηκε μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού, με τον Μιχάλη Μπούση να τον αγκαλιάζει και να τον... θέτει στο επίκεντρο.

Ο ΟΦΗ πήρε σπουδαία νίκη επί του Λεβαδειακού, με ανατροπή, κι εκτός από το βαθμολογικό όφελος στο πλαίσιο της «κούρσας» για το... πλασάρισμα στην 8αδα είχε και μεγάλη ψυχολογική σημασία ενόψει της ρεβάνς της Λιβαδειάς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκτός από τους παίκτες την τιμητική του είχε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος αποθεώθηκε από την ομιλίτη εξέδρα.

Μετά το ματς ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μιχάλης Μπούσης, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρεί την ομάδα του και πέρα από τους ποδοσφαιριστές του αγκαλιάστηκε και με τον προπονητή της ομάδας του.

Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση για να... αναδείξει τον μεγάλο πρωταγωνιστή του ΟΦΗ, καθώς σήκωσε το χέρι του Κόντη προς την εξέδρα, ενώ οι φίλοι της ομάδας φώναζαν ρυθμικά το όνομα του.

Ο Έλληνας κόουτς ανέλαβε τον Όμιλο σε μια περίοδο που ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού και πλέον δείχνει φαβορί για την 8αδα, ενώ έχει την ευκαιρία του να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Τον τελευταίο μήνα οι Ασπρόμαυροι έχουν έξι νίκες, την ισοπαλία με το Λεβαδειακό στον πρώτο ημιτελικό και μια ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.