Χιμένεθ: «Η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της NOVA μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Άρη με τον ΠΑΟΚ, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ δεν κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ, όμως ολοκλήρωσε τα εντός έδρας μεγάλα ματς της σεζόν αήττητος, καθώς ανδείχθηκε ισόπαλος με όλους τους μεγάλους αντιπάλους που υποδέχτηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του τα έδωσε όλα, όμως ξεκαθάρισε πως η εντός έδρας ισοπαλία δεν είναι ποτέ ικανοποιητικό αποτελέσμα για τον Άρη.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ήρθε να αγωνιστεί ως πρωτοπόρος. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάρουμε τη νίκη, με πιο χαρακτηριστική την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα τα έδωσε όλα στο γήπεδο, όμως για εμένα η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφικές αποκτήσεις που αγωνίστηκαν απόψε, έχουν κάνει ελάχιστες προπονήσεις μαζί μας. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα βασίζεται σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να βγάλουν το 100% του εαυτού τους».