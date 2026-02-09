Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που άνοιξε τον δρόμο στις Σέρρες με τον τρόπο που πρέπει απέναντι σε κλειστές άμυνες, πατώντας ξανά κορυφή και πηγαίνοντας με ηρεμία στην Τούμπα.

Ήταν ένα όμορφο ΑΕΚτζήδικο απόγευμα το χθεσινό στις Σέρρες. Με πάνω από 5.000 Ενωσίτες να δημιουργούν μια μικρή Νέα Φιλαδέλφεια φτάνοντας από κάθε σημείο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και από την Αθήνα. Ιδανικός καιρός, δυναμική παρουσία με κατακίτρινες τις εξέδρες και το διπλό που γιορτάστηκε στο φινάλε με την ΑΕΚ να σκοράρει τρεις φορές στα τελευταία λεπτά και να φεύγει με το 0-4. Αποτέλεσμα που το βράδυ της έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψει στην κορυφή. Ο δρόμος βέβαια άνοιξε στο 55' με τον Βάργκα να βρίσκει δίχτυα και να... γκρεμίζει το τείχος που είχε υψώσει ο Πανσερραϊκός μέχρι εκείνο το σημείο.

Είναι αλήθεια πως η ΑΕΚ «πέταξε» το πρώτο μέρος κατά το οποίο είχε την απόλυτη υπεροχή, παίζοντας συνεχώς στο μισό των γηπεδούχων. Όμως κάτι το «πούλμαν» της αντίπαλης ομάδας που πολύ έξυπνα θα πήγαινε το παιχνίδι εκεί κλείνοντας κάθε χώρο με μαζική άμυνα, κάτι η έλλειψη σπιρτάδας και φαντασίας στο τελευταίο τρίτο από πλευράς ΑΕΚ, δυσκόλευαν τους κιτρινόμαυρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα το γκολ από στατική φάση βοηθάει, αλλά η Ένωση δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις πολλές που κέρδισε. Ωστόσο, επειδή είναι κάτι που έχει δουλέψει αρκετά, ήταν θέμα χρόνου να το βρει.

Ήταν μέχρι η ΑΕΚ να βρει το πρώτο γκολ

Το γλυκό πόδι του Μαρίν που έχει φτιάξει αρκετά γκολ με αυτόν τον τρόπο έφερε την μπάλα με φάλτσα μέσα στην περιοχή με εκτέλεση φάουλ και στο δεύτερο δοκάρι ο Βάργκα που είχε ανοίξει λογαριασμό από την περασμένη αγωνιστική επιβεβαίωσε ξανά την ικανότητά του να σκοράρει και ειδικά με το κεφάλι. Δεν χαρίστηκε, έβαλε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Φυσικά και ο Νίκολιτς με τους παίκτες του θα πρέπει σε τέτοια παιχνίδια να βρίσκουν γκολ πολύ πιο νωρίς από το πρώτο μέρος και είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουν, όμως από τη στιγμή που πήραν το προβάδισμα ήταν θέμα χρόνου να σφραγίσουν το τρίποντο καθώς ο αντίπαλος αδυνατούσε να πατήσει στο μισό τους.

Ο δραστήριος Κοϊτά κέρδισε το πέναλτι (ευτυχώς που ο Φωτιάς κάλεσε τον Τζήλο που έχασε τελείως τη φάση όπως και άλλες), ο Μαρίν χρίστηκε και σκόρερ από την άσπρη βούλα και το διπλό κλείδωσε. Μια δεύτερη στατική φάση, πάλι από τον Ρουμάνο χαφ φυσικά που είναι μετρ του είδους με εκτέλεση κόρνερ αυτή τη φορά, έφερε και το τρίτο τέρμα του Γκρούγιτς που μόλις είχε περάσει στο παιχνίδι μέσα σε μια γιορτή στο πέταλο των φίλων της ΑΕΚ, πριν ο Βάργκα με το δεύτερο προσωπικό γκολ γράψει το τελικό 0-4. Οι αλλαγές του Νίκολιτς έδωσαν πράγματα. Ο Μάνταλος στην ανάπτυξη, ο Γκρούγιτς με το γκολ, ο Ζοάο Μάριο με την ασίστ στον Βάργκα και ο Γκατσίνοβιτς με την ενέργεια που έβγαλε. Οι στατικές φάσεις ωστόσο που αποτελούν φέτος ένα από τα κλειδιά της ΑΕΚ του Νίκολιτς ήταν ξανά αποτελεσματικές.

Οι στατικές φάσεις της έχουν δώσει βαθμούς

Οι κιτρινόμαυροι έχουν βρει αρκετά γκολ από εκτελέσεις στατικών φάσεων. Είτε από φάουλ, είτε από κόρνερ. Και μάλιστα στην πλειοψηφία τους αυτά τα γκολ ήταν κρίσιμα, καθώς η ΑΕΚ έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί τις στατικές φάσεις προσθέτοντας σημαντικούς βαθμούς στην έως τώρα πορεία της στο πρωτάθλημα. Το 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Πιερό. Το 0-1 με τον Κοϊτά στη Λιβαδειά. Το πρώτο γκολ στο χατ-τρικ του Γιόβιτς στη Λεωφόρο. Το πέμπτο γκολ της ΑΕΚ με τον Χρυσόπουλο στο Αγρίνιο (εδώ το ματς είχε τελειώσει νωρίς). Το δεύτερο γκολ της ανατροπής στο 2-1 επί του ΟΦΗ στην Allwyn Arena με τον Γιόβιτς. Το δεύτερο γκολ από το καρέ του Γιόβιτς στο 4-0 επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το πρώτο τέρμα του Βάργκα με το οποίο άνοιξε το σκορ στο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Όλα ήρθαν από χτυπήματα στατικών φάσεων. Και φυσικά τα δύο από τα τέσσερα τέρματα στις Σέρρες, με τον Βάργκα να ανοίγει τον δρόμο και τον Γκρούγιτς να σκοράρει το τρίτο τέρμα.

Το σημαντικό στο τέλος της ημέρας είναι ότι η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά. Πήρε τους τρεις βαθμούς που έπρεπε και πηγαίνει παρακάτω με στόχο εκτός από το να παίρνει νίκες, να βελτιώνεται παράλληλα προκειμένου να ξαναπιάσει την top απόδοση του διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Προφανώς και υπήρχαν χαμόγελα και για τις απώλειες βαθμών των ανταγωνιστών Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ πατώντας ξανά κορυφή. Το πολύ καλό επίσης από όλα αυτά είναι ότι η ΑΕΚ πάει με ηρεμία στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική. Ο Νίκολιτς με τους ποδοσφαιριστές του έχουν μια γεμάτη εβδομάδα μπροστά τους για να προετοιμαστούν όπως πρέπει για το τελευταίο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Ένωσης για την κανονική διάρκεια. Γιατί το πρόγραμμα των κιτρινόμαυρων στη συνέχεια στρώνει, πριν έρθουν και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς του Μαρτίου. Αλλά αυτά αργούν ακόμα...