Άνοιξε η πλατφόρμα για τα εισιτήρια του μεγάλου τελικού του Europa και του Conference League. Oι τιμές τους και o αριθμός εισιτηρίων που δικαιούται ο κάθε φιναλίστ.

Ο μεγάλος τελικός του φετινού Europa League έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου και θα διεξαχθεί στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης. Ο Παναθηναϊκός προχωρά σταθερά, με στόχο να φτάσει μέχρι την Πόλη και να παλέψει για την κατάκτηση του τροπαίου. Οι «Πράσινοι» βρίσκονται ήδη στη φάση των «16» της διοργάνωσης, όπου αντιμετωπίζουν ένα από τα μεγάλα φαβορί, την Μπέτις, την οποία νίκησαν 1-0 στο ΟΑΚΑ και θα επιδιώξουν να σφραγίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά την ερχόμενη Πέμπτη (19/3) στο «Cartuja».

Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε ότι από σήμερα (16/3) ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον μεγάλο τελικό προς το ευρύ κοινό. Συνολικά, από τα 37.500 διαθέσιμα εισιτήρια, τα 27.500 προορίζονται για τους φιλάθλους. Κάθε μία από τις δύο φιναλίστ θα λάβει 11.000 εισιτήρια, ενώ οι τιμές διαμορφώνονται από 40 έως 240 ευρώ, ανάλογα με τη θέση στο γήπεδο. Η διορία για τις αιτήσεις λήγει στις 20 Μαρτίου.

Οι κατηγορίες των εισιτηρίων

Fans First (αποκλειστικά για τους οπαδούς των δύο φιναλίστ): 40 ευρώ

Κατηγορία 3: 65 ευρώ

Κατηγορία 2: 160 ευρώ

Κατηγορία 1: 240 ευρώ

Τιμές και ημερομηνίες για τον τελικό του Conference League

Ο τελικός του Conference League θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου,στο Leipzig Stadium της Λειψίας, στη Γερμανία κι εκεί επιθυμεί διακαώς να βρίσκεται η ΑΕΚ. Η Ένωση έκανε το τεράστιο βήμα για τους «8», αφού διέλυσε στη Σλοβενία την Τσέλιε με 4-0. Οπως ανακοίνωσε η UEFA, από τα συνολικά 39.700 εισιτήρια του τελικού, τα 33.200 θα διατεθούν απευθείας σε φιλάθλους και στο ευρύ κοινό. Οι δύο φιναλίστ θα λάβουν από 11.500 εισιτήρια η καθεμία, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε φιλάθλους σε όλο τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας UEFA.com/tickets. H πλατφόρμα άνοιξε για την πώληση των εισιτηρίων, οι φίλαθλοι κάνουν τις αιτήσεις τους και πραγματοποιείται κλήρωση, αφού έχει ολοκληρωθεί η διορία (20 Μαρτίου).

Οι κατηγορίες των εισιτηρίων

Fans First (αποκλειστικά για οπαδούς μέσω των φιναλίστ): 25 ευρώ

Κατηγορία 3: 45 ευρώ

Κατηγορία 2: 140 ευρώ

Κατηγορία 1: 190 ευρώ

Παράλληλα, τα εισιτήρια για τον τελικό του Champions League στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη (30/5) θα ξεκινούν από 70 ευρώ με κλήρωση που θα καθορίσει την κατανομή για το ευρύ κοινό.