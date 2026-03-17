Ράγιο - Λεβάντε 1-1: Το έσωσε στο τέλος η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ
Η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ στους «8» του Conference League κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Λεβάντε (1-1) στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, παρά το γεγονός πως έπαιζε με δέκα παίκτες. Στο +6 η Ράγιο από την επικίνδυνη ζώνη.
Η Λεβάντε ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του ημιχρόνου, μπήκε δυνατά, κυκλοφόρησε την μπάλα και εκμεταλλεύθηκε κενά στην άμυνα της Ράγιο. Στο 12ο λεπτό είχε την πρώτη καλή φάση, αλλά η κεφαλιά του Ρομέρο πέρασε μόλις άουτ. Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 18', αλλά από τη σέντρα του Ντε Φρούτος ο Ντίας δεν μπόρεσε από κοντά να βρει δίχτυα. Η Ράγιο δε βρήκε ποτέ ρυθμό, αντίθετα, η Λεβάντε είχε τον έλεγχο και στο 29ο λεπτό το βολέ του Έσπι πέρασε άουτ. Ωστόσο, στο 41΄οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα, όταν από σέντρα του Λοσάντα, ο Έσπι με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-0.
Η Ράγιο δεν πρόλαβε να αντιδράσει στην επανάληψη, αφού στο 53ο λεπτό έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Μέντι με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ένα λεπτό αργότερα η Λεβάντε θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματά της, αλλά ο Ρομέρο έχασε σημαντική ευκαιρία να σκοράρει από κοντά. Η Ράγιο προσπάθησε να απειλήσει κυρίως από τα αριστερά, αλλά ο Άλβαρο δεν τα κατάφερε να βάλει την ομάδα του στο «κόλπο». Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν χώρους και στο 70' ο Έσπι έχασε νέα ευκαιρία να «σφραγίσει» τη νίκη. Αντίθετα, η πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ το πάλεψε μέχρι το τέλος και στο 90'+4' ο Σις κατάφερε με τρομερό σουτ να διαμορφώσει το 1-1.
