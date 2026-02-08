Κόντης: «Τεράστιος στόχος το 5-8, θα δώσουμε ψυχή και σώμα για την ιστορική πρόκριση»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακού και η αναφορά στους στόχους του 5-8 και του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ υπέταξε τον Λεβαδειακό στο... ενδιάμεσο παιχνίδι των δυο ομάδων μεταξύ των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας και θα πάει στη ρεβάνς της Λιβαδειάς με την ψυχολογία στα ύψη. Ο τεχνικός του Ομίλου, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στους στόχους τόσο του «πλασαρίσματος» στα Play Offs 5-8, όσο και της πρόκρισης στον τελικό.

Οι δηλώσεις του Κόντη στην Cosmote TV

«Μπράβο στα παιδιά. Υποφέραμε, ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Γυρίσαμε το παιχνίδι, μας ισοφάρισε ο Λεβαδειακός, αλλά ήμασταν εκεί και δυνατοί, στοχοπροσηλωμένοι στο σχέδιό μας. Πήραμε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς.

Σιγά-σιγά ενσωματώνονται και τα νέα παιδιά. Εχουμε νεανική ομάδα, με πολλούς Έλληνες παίκτες. Εχουμε καλή ομάδα, με ομοιογένεια, όποιος μπαίνει είναι σαν να παίζει χρόνια. Κάναμε κινήσεις που πιστεύουμε πως θα μας βοηθήσουν».

Η συνέντευξη Τύπου του Κόντη

Για την ψυχολογική ώθηση που παίρνει ο ΟΦΗ ενόψει της ρεβάνς: «Η ομάδα έχει δείξει πως πιστεύει πολύ σε αυτό που κάνει, παίζαμε ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν αντίπαλο δύσκολο. Σήμερα το παιχνίδι είχε τακτική σκέψη, κουράγια, πάθος που και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη για να μπουστάρουν τον εαυτό τους για την Τετάρτη.

Αυτοί οι τρεις βαθμοί μας δίνουν ένα μαξιλαράκι και είναι τεράστιος στόχος να μείνουμε στο 5-8 και βήμα – βήμα προσπαθούμε να φτάσουμε στον στόχο και από την άλλη μας δίνει ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα για την Τετάρτη».

Για το rotation στην βασική ενδεκάδα: «Πολύ απλά πιστεύω στους παίκτες μου, όταν έχουμε ένα ρόστερ με 27-29 παίκτες, όλοι ξέρουν πως μπορούν να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Κάποιοι παίκτες χρειάζονταν να πάρουν ανάσες και σήμερα μας δικαίωσαν».

Για τον ημιτελικό της Τετάρτης: «Πρώτα από όλα παίζοντας ένα τέτοιο παιχνίδι, τακτικά και από πλευράς συγκέντρωση να είμαστε σε καλό επίπεδο, αντίπαλος είναι μια ομάδα που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Παίξαμε με δύο διαφορετικούς σχηματισμούς, είναι σημαντικό ότι ξέρουμε πως να προσεγγίσουμε και τα δύο παιχνίδια.

Στο τέλος της ημέρας τα κερδίζει αυτός που τα θέλει περισσότερο, που το πιστεύει περισσότερο και αυτός που θέλει να βρεθεί στον τελικό. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην θέλει να παίξει τέτοια παιχνίδια, άρα όσοι θα είναι εκεί ψυχή και σώμα για να πάρουν την ιστορική πρόκριση στον τελικό».