Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης έχασε σπουδαία ευκαιρία

Γιώργος Σακελλαρίου
Άρης - ΠΑΟΚ

bet365

Ο Ζαφείρης έφτασε πολύ κοντά στο 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ στο 11' στο ντέρμπι με τον Άρη.

Ο Δικέφαλος πίεσε ψηλά κι έκλεψε, ο Γιακουμάκης έδωσε με τη μία στον Ζαφείρη, αυτός στο πέναλτι δεν μπόρεσε να εκτελέσει με το δεξί, έκανε τελικά ένα πλασέ με το αριστερό κι ο Αθανασιάδης μπλόκαρε.

Νωρίτερα, ο διεθνής χαφ και οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν για την κίτρινη κάρτα που του έδειξε ο Στέγκεμαν, όταν σε βολέ του Αθανασιάδη, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του και ενώ ήταν εκτός περιοχής.

Δείτε Επίσης

Άρης - ΠΑΟΚ: Ο Μεϊτέ έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων
Μεϊτέ

Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα