Ο Ζαφείρης έφτασε πολύ κοντά στο 1-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το γκολ στο 11' στο ντέρμπι με τον Άρη.

Ο Δικέφαλος πίεσε ψηλά κι έκλεψε, ο Γιακουμάκης έδωσε με τη μία στον Ζαφείρη, αυτός στο πέναλτι δεν μπόρεσε να εκτελέσει με το δεξί, έκανε τελικά ένα πλασέ με το αριστερό κι ο Αθανασιάδης μπλόκαρε.

Νωρίτερα, ο διεθνής χαφ και οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν για την κίτρινη κάρτα που του έδειξε ο Στέγκεμαν, όταν σε βολέ του Αθανασιάδη, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του και ενώ ήταν εκτός περιοχής.

Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ