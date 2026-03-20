Γρηγορίου: «Να κάνουμε το παιχνίδι μας»

Ο Άρης υποδέχεται (22/3, 19:00) τον ΟΦΗ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας και ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στην ανάγκη ελέγχου του ρυθμού του αγώνα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια Novasports, ο προπονητής του Άρη στάθηκε στη σημασία του αγώνα αλλά και στην ανάγκη… «να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Μετά ακολουθεί η διακοπή, την οποία περιμένω για να εργαστούμε με τους παίκτες και να δώσουμε στην ομάδα την αγωνιστική ταυτότητα που εγώ επιθυμώ.

Ρωτήθηκε επιμέρους για τα χαρακτηριστικά της κριτικής ομάδας. «Ο ΟΦΗ έχει πολύ καλή επιθετική γραμμή. Έχουμε κάνει την ανάλυσή μας, εντοπίζοντας τα δυνατά σημεία του ΟΦΗ, αλλά και τις αδυναμίες του. Πιστεύω ότι οι παίκτες μας στον αγωνιστικό χώρο θα επικεντρώσουν αυτά που έχουμε πει στις προπονήσεις ότι πρέπει να κάνουμε, ώστε να φτάσουμε στη νίκη, που είναι το ζητούμενο για εμάς», ενώ αναφέρθηκε και στα στοιχεία που θέλει να δει από τους παίκτες του.

«Περιμένω να υπάρχει το απαραίτητο πάθος και η απαραίτητη αγωνιστικότητα! Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να έχουμε σε όλα τα παιχνίδια μας. Πολύ περισσότερο, όταν αγωνιζόμαστε στο γήπεδό μας, μπροστά στο κοινό μας. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τον δικό μας ρυθμό, να βρούμε τις ευκαιρίες που χρειαζόμαστε, οι οποίες θέλουμε να είναι αυξημένες σε σχέση με προηγούμενους αγώνες, για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Σχετικά με το ξεκάθαρο πρόβλημα στο σκοράρισμα, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στη δημιουργικότητα της ομάδας του. «Προσπαθούμε να βρούμε λύση σε αυτόν τον τομέα. Αν δούμε τα στατιστικά, από αγώνα σε αγώνα παρουσιάζουμε μια καλύτερη εικόνα. Στους αγώνες που είμαι εγώ στην ομάδα αυτό συμβαίνει. Με τον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα με τον Ατρόμητο, ακόμη και με τον Πανσερραϊκό, κάναμε πράγματα στην επίθεση. Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια για μεγάλα χρονικά διαστήματα παίζαμε με παίκτη λιγότερο. Αυτό έκανε πιο δύσκολο το έργο μας στην παραγωγή ευκαιριών και στην εφαρμογή αυτών που δοκιμάζουμε στις προπονήσεις όλη την εβδομάδα. Ευελπιστώ ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πάλι μία τέτοια συνθήκη, να παίξουμε με παίκτη λιγότερο, ώστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες σε τέτοιο βαθμό, που να σκοράρουμε».