ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος στις Σέρρες κοντά στην Ένωση
Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί να είχε τιμωρηθεί με ποινή μιας αγωνιστικής μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο αυτή αφορούσε την παρουσία του σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια.
Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, όπως αναμενόταν, ταξίδεψε κανονικά στις Σέρρες και έδωσε το «παρών» στο Δημοτικό Γήπεδο της πόλης για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ένωσης μαζί με τα στελέχη των κιτρινόμαυρων από το μπουθ που τους φιλοξενεί.
Για ακόμα μια φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι κοντά στην ομάδα, απλά το μόνο που δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει είναι να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο μετά το παιχνίδι όπως συνηθίζει.
