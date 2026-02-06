Ποινή μιας αγωνιστικής από αποδυτήρια και αγωνιστικό χώρο επιβλήθηκε στον Μάριο Ηλιόπουλο. Κανονικά θα βρεθεί στις Σέρρες για το ματς με τον Πανσερραϊκό ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ.

Το Πειθαρχικό Όργανο της Λίγκας αποφάσισε να απαλλάξει τον Μάριο Ηλιόπουλο για το περιστατικό με τον Μάκελι, επιβάλλοντας στον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ την ποινή της μίας αγωνιστικής από αποδυτήρια και αγωνιστικό χώρο και πρόστιμο 3.000 ευρώ για τη φράση «ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου» στο περιστατικό με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αυτό σημαίνει πως ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος απολογήθηκε το πρωί της Παρασκευής, θα ταξιδέψει κανονικά στις Σέρρες για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό την ερχόμενη Κυριακή και θα είναι κοντά στην ομάδα και σε αυτό το παιχνίδι καθώς η ποινή αφορά μόνο την παρουσία του για ένα ματς σε αποδυτήρια και αγωνιστικό χώρο, όπως προαναφέρθηκε.

Ουσιαστικά αυτό που δεν θα είναι σε θέση να κάνει ο διοικητικής ηγέτης της Ένωσης στις Σέρρες είναι να αγκαλιάσει τους παίκτες πριν και μετά το παιχνίδι, όπως συνηθίζει. Ωστόσο δεν θα λείπει καθόλου από την ομάδα και θα βρίσκεται κανονικά στις εξέδρες του γηπέδου των Σερρών, ενώ πριν από το παιχνίδι θα δώσει το «παρών» και στο ξενοδοχείο. Όσον αφορά την ΠΑΕ ΑΕΚ, αυτή τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο ύψους 21.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση των ποινών για ΑΕΚ και Ηλιόπουλο

Αρ. Απόφ. 41/6-2-2026

ΠΡΟΣ:

ΠΑΕ ΑΕΚ

Μ. Ηλιόπουλος (Μεγαλομέτοχος)

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη ΠΑΕ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ:

α) χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την πρώτη πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11-12-2025, 3/8-1-2026, 21/23-1-2026 και 28/29-1-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 15 παρ. 2 περ. α΄ ιιι του Π.Κ. της ΕΠΟ),

β) χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για τη δεύτερη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 15 παρ. 1 περ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

γ) χρηματική ποινή χιλίων (1.000,00) ευρώ για την τρίτη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 15 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και

δ) χρηματική ποινή έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την τέταρτη πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 15 παρ. 3 περ. Ι α΄, ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει, ως προς την πρώτη εγκαλουμένη, συνολική χρηματική ποινή ποσού είκοσι μία χιλιάδων (21.000,00) ευρώ.

Απαλλάσσει τον δεύτερο εγκαλούμενο από την πέμπτη αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στον Μ. Ηλιόπουλο, για την έκτη πράξη για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 10 παρ. 1 α΄ ι και 11 παρ. 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ).