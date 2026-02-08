Παναθηναϊκός για τραγωδία Θύρα 7: «Ποτέ ξανά»

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7.

Μπορεί σήμερα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να αναμένεται να τεθούν αντιμέτωποι το βράδυ της Κυριακής (08/02-21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, όμως αυτό αφορά μονάχα το γήπεδο, αφού υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα.

Οι «πράσινοι» φρόντισαν να ενισχύσουν αυτή τη λογική κάνοντας ένα ποστάρισμα για να τιμήσουν την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7, που συνέβη σαν σήμερα πριν από 45 χρόνια, όταν 21 οπαδοί έχασαν τη ζωή τους την αποφράδα εκείνη μέρα.

Το «τριφύλλι» ανέβασε μία φωτογραφία με κασκόλ και μία φανέλα δεμένα σε σύρματα με ασπρόμαυρο χρώμα κι έγραψε πάνω «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ».

Το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02) τελέστηκε μνημόσυνο στο «Γ. Καραϊσκάκης» με ολόκληρη την οικογένεια του Ολυμπιακού να δίνει κανονικά το «παρών» για να τιμήσει τη μνήμη των φιλάθλων που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.