Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Οι γέφυρες του Χατζηδιάκου και ο Παναθηναϊκός»
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Ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos αναφέρθηκε στον Παντελή Χατζηδιάκο.
Ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten μίλησε για τον Παντελή Χατζηδιάκο και τις «γέφυρες» που έριξε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής στόπερ.
Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού έκανε αναφορά στην αμυντική γραμμή της ομάδας και σε διάφορες ακόμα μεταγραφικές υποθέσεις.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου στους Galacticos
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