Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Οι γέφυρες του Χατζηδιάκου και ο Παναθηναϊκός»

Ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos αναφέρθηκε στον Παντελή Χατζηδιάκο.

Ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten μίλησε για τον Παντελή Χατζηδιάκο και τις «γέφυρες» που έριξε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής στόπερ.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού έκανε αναφορά στην αμυντική γραμμή της ομάδας και σε διάφορες ακόμα μεταγραφικές υποθέσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου στους Galacticos