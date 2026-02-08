Κορόνα: «Φέτος η πρόκληση είναι το Κύπελλο, του χρόνου πρωτάθλημα και Champions League»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα παραχώρησε συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του και μίλησε μεταξύ άλλων και για τον Παναθηναϊκό.

Δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα φιλοξενεί σήμερα η γνωστή ισπανική ιστοσελίδα «AS». Το νέο στέλεχος των «πρασίνων» μίλησε στο μέσο της πατρίδας του με αφορμή το νέο του ξεκίνημα στους «πρασίνους», όμως δεν περιορίστηκε μόνο σε θέματα που αφορούν το «παρών».

Εκείνος εξήγησε πως ο πρώτος καιρός του στην ομάδα ήταν αρκετά «έντονος», αφού χρειάστηκε πολύ δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις που ήθελε. Τόνισε πως η διεκδίκηση του πρωταθλήματος έχει τεθεί ως στόχος για τη νέα σεζόν, όπως και η εξασφάλιση της παρουσίας της ομάδας στους ομίλους του Champions League.

Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ, τον οποίο χαρακτήρισε ειδικό στο να βγάζει το καλύτερο από τις ομάδες του. Όσον αφορά το παρόν του συλλόγου τόνισε πως η μεγάλη πρόκληση είναι να φτάσει εκείνος στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στη συνέχεια απάντησε διάφορες ερωτήσεις αναφορικά με την περίοδο που ήταν στην Βαλένθια, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εκεί με την περίοδο λιτότητας που υπήρχε τότε στην ομάδα, καθώς και κάποιες πιο γενικές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κορόνα

Πώς ήταν οι πρώτοι σου μήνες στην Αθήνα;

«Πολύ έντονοι. Έφτασα στα μέσα Νοεμβρίου, λίγο πριν ανοίξει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, στην οποία κάναμε πολλές κινήσεις. Δουλεύω σε έναν σπουδαίο σύλλογο, με ιστορία και φιλόδοξους στόχους».

Εκεί δεν θα χρειαστεί να σφίξεις τόσο το ζωνάρι…

«Στη Βαλένθια έζησα δύσκολες στιγμές και εδώ το μεσοπρόθεσμο πρότζεκτ προβλέπει διεκδίκηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 26-27 και πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Αυτό απαιτεί επενδύσεις και ο πρόεδρος είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο να χτίσει ένα σπουδαίο πρότζεκτ».

Με τη βοήθεια του Ράφα Μπενίτεθ…

«Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που δουλεύω μαζί του. Είναι ειδικός στο να βγάζει το καλύτερο από τις ομάδες του. Θα παλέψουμε για να κάνουμε τον Παναθηναϊκό καλύτερο και να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί».

Είναι όνειρο να παίξετε στο Champions League;

«Φυσικά, αλλά πιο βραχυπρόθεσμα, η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι να φτάσουμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό είναι το πρώτο όνειρο που πρέπει να πραγματοποιηθεί».

Η θητεία σου στη Βαλένθια σε καταπόνησε;

«Ήταν πολύ απαιτητική συναισθηματικά και αυτό έχει κόστος, αλλά ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Ως στέλεχος έπρεπε να είμαι προετοιμασμένος και δεν το μετάνιωσα ποτέ».

Σε πλήγωσε η κριτική;

«Είναι μέρος αυτού του κόσμου. Η Βαλένθια είναι ένας μεγάλος σύλλογος με τεράστιες απαιτήσεις και αν δεν είσαι έτοιμος για κριτική, δεν μπορείς να βρίσκεσαι σε έναν τέτοιο οργανισμό. Πάντα την αποδεχόμουν και τη συνόδευα με μεγάλη δόση αυτοκριτικής, γιατί κανείς δεν απαιτούσε περισσότερα από εμένα απ’ ό,τι εγώ ο ίδιος. Δεν είναι εύκολο να ανταποκριθείς στις προσδοκίες ενός τόσο ιστορικού συλλόγου στην κατάσταση που βρισκόμασταν».

Πιστεύεις ότι ο κόσμος κατάλαβε τον ρόλο σου;

«Δώσαμε μεγάλη έμφαση στην ειλικρίνεια, εξηγώντας την πραγματικότητα του συλλόγου και μέχρι πού μπορούσαμε να φτάσουμε. Παρ’ όλα αυτά, πάντα κατανοούσα πλήρως τις απαιτήσεις των φιλάθλων».

Ήταν δύσκολο να δουλεύεις με την πολιτική λιτότητας του Λιμ;

«Δεν ήταν το ιδανικό σενάριο, αλλά η οικονομική αναπροσαρμογή του ρόστερ για να γίνει βιώσιμη η καθημερινή λειτουργία του συλλόγου ήταν επίσης δική μου ευθύνη και προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατό. Σταδιακά καταφέραμε να ισορροπήσουμε τα οικονομικά με προσαρμογές που δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να κάνουμε, γιατί αυτή ήταν η εντολή από ψηλά».

Σου πρότεινε ποτέ ο Λιμ παίκτες για να αποκτήσεις;

«Όχι, ποτέ».

231 εκατομμύρια σε πωλήσεις και 51 σε μεταγραφές. Αυτά τα νούμερα λένε πολλά…

«Δεν μπορώ να μπω στους αριθμούς. Γι’ αυτό υπάρχουν οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Η δουλειά μου ήταν να φτιάξω μια ανταγωνιστική ομάδα μέσα στους οικονομικούς περιορισμούς».

Παρά τις δυσκολίες, έπεισε παίκτες όπως οι Μαμαρντασβίλι, Ούγκο Ντούρο, Σάμου Λίνο, Νίκο Γκονθάλεθ, Καβάνι, Μορίμπα…

«Αισθάνομαι υπεύθυνος για όλα· δεν αποφεύγω τίποτα, ούτε τις αφίξεις ούτε τις αποχωρήσεις. Κάποιες επιλογές πήγαν καλύτερα από άλλες, αλλά κάναμε το καλύτερο που ξέραμε και μπορούσαμε».

Πεπελού, Ριόχα και Κορμπεράν ήταν δικά σου στοιχήματα…

«Δεν ήταν εύκολο να πληρωθεί η ρήτρα του Πεπελού στη Λεβάντε (πέντε εκατομμύρια) ούτε, σε συμφωνία με τον Χαβιέρ Σολίς, να πληρώσουμε για την πρόσληψη προπονητή (2,4 εκατομμύρια), κάτι αρκετά ασυνήθιστο. Και η διαπραγμάτευση για τον Ριόχα ήταν δύσκολη, ενώ εκείνος έκανε προσπάθεια να μείνει. Χαίρομαι που είναι ευτυχισμένος τώρα».

Υπήρξαν πολλές απογοητεύσεις λόγω ανέφικτων μεταγραφών;

«Αρκετές».

Στο κεφάλαιο των λαθών, τι πιστεύεις ότι έκανες λάθος;

«Σε πολλά πράγματα που τα έχω αναλύσει καλά, αν και δεν θεωρώ κομψό να τα σχολιάσω».

Πέρασες οκτώ χρόνια στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης…

«Από τα 12 έως τα 20. Έχω πάρα πολλές υπέροχες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της ζωής στην περίφημη εστία, γιατί στην πραγματικότητα δεν έζησα ποτέ στο Βαλδεμπέμπας. Νιώθω αγάπη και νοσταλγία για εκείνη την όμορφη εποχή».

Έπαιξες δίπλα στον Κασίγιας, τον Αγκάνθο και τον Αράντα, για τον οποίο ήσουν κάτι σαν φύλακας-άγγελος…

«Ο Ντελ Μπόσκε μου είχε αναθέσει έναν σχεδόν προστατευτικό ρόλο απέναντί του. Όταν τον καλούσαν για να του κάνουν παρατήρηση, με έβαζαν κι εμένα, σαν να ήμουν ο κηδεμόνας του. Έπρεπε να είμαι παρών για να του εξηγήσω τον λόγο της συζήτησης, αν δεν τον είχε καταλάβει πλήρως».

Θεωρείς ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι τώρα μια εύθραυστη ομάδα;

«Ναι. Στο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται η Ρεάλ, είναι, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι άποψη, είναι προφανές. Είχαν πολλή ατυχία με τους τραυματισμούς, ειδικά στην άμυνα, και αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί δεν είναι τόσο συμπαγής και δυνατή όσο θα έπρεπε, ιδιαίτερα αμυντικά».

Η Βαλένθια πάντα βάζει δύσκολα στο Μεστάγια…

«Η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποφέρει και προβλέπω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι γι’ αυτήν. Στη Βαλένθια, αυτός ο αγώνας βιώνεται με μεγάλο ενθουσιασμό και ανταγωνιστική πίεση. Οι εξέδρες θα δημιουργήσουν καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, παρότι είναι Φεβρουάριος και κάνει κρύο. Προβλέπω ένα φανταστικό ματς».

Τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες στις τελευταίες έντεκα επισκέψεις. Αυτά τα προηγούμενα προκαλούν ανησυχία…

Και το περσινό ματς, που έληξε 1-2 υπέρ της Ρεάλ, θα μπορούσε να ήταν νίκη της Βαλένθια ή τουλάχιστον ισοπαλία, με τον Ριόχα να σημαδεύει το δοκάρι στο 98’.

Με απεριόριστο μπάτζετ, ποιον μέσο θα υπέγραφες;

«Τον Πέδρι ή τον Βιτίνια».

Τι πιστεύεις ότι λείπει από τη Ρεάλ Μαδρίτης;

«Δεν είναι εύκολο να μιλάς απ’ έξω. Η Ρεάλ έχει ένα νεανικό ρόστερ με μεγάλο περιθώριο εξέλιξης και παίκτες που χρειάζονται αγωνιστική ωρίμανση, κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να διεκδικήσεις τίτλους».

Από αυτούς τους νέους, ποιος σου αρέσει ιδιαίτερα;

«Μου αρέσει ο Χάουισεν. Τον βλέπω με τεράστιες δυνατότητες να γίνει σπουδαίος. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης».

Ήταν στρατηγικό λάθος που δεν αποκτήθηκε ο Θουμπιμέντι;

«Ο Θουμπιμέντι είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης έχει άλλους ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι οργανωτής και δεν υπάρχει παίκτης σαν κι αυτόν στις ακαδημίες· υπάρχουν άλλοι με περισσότερη φυσική δύναμη. Σε κάθε περίπτωση, ένας παίκτης δεν είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα».

Δώσε μου ένα όνομα μελλοντικού σταρ, ενός κορυφαίου ταλέντου…

«Ο Μάχερ Καρίσο, Αργεντινός επιθετικός που απέκτησε ο Άγιαξ από τη Βέλες».