Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς προπονήθηκε για πρώτη φορά στα πράσινα και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με απογευματινή προπόνηση την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Σ' αυτήν συμμετείχε για πρώτη φορά ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, που ανακοινώθηκε μόλις χθες, την τελευταία μέρα των μεταγαφών από τους «πρασίνους» και συμπεριλήφθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ κανονικά στην αποστολή.

Σ' αυτήν βρέθηκε και ο Γιάννης Κώτσιρας, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε ενώ εκτός έμεινε ο Τσέριν λόγω ενοχλήσεων, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα. Στην ίδια μοίρα με τον Σλοβένο μέσο ήταν τόσο οι Τουμπά και Πελίστρι, οι οποίοι ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα, κάνοντας ένα βήμα για την επιστροφή τους, όσο και οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούρισιτς και Σισοκό, που έκαναν θεραπεία.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.