Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ Κ19 πήρε το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός διέλυσε την ΑΕΛ.

Ασπρόμαυρο βάφτηκε το ντέρμπι της Κ19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.

Ο Δικέφαλος του βορρά, ο οποίος έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα νίκησε την ΑΕΚ εντός έδρας με 2-0, ενώ ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε με 7-0 την ΑΕΛ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Με δύο γκολ στο πρώτο 20λεπτο και ιδανική διαχείριση στη συνέχεια, η Κ19 κέρδισε 2-0 την ΑΕΚ, στο ματς της 21ης αγωνιστικής της Super League, που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στη Σουρωτή.

Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ έφτασε με άνεση σε μια ακόμα νίκη, την 18η στο πρωτάθλημα, έχοντας ως εκκρεμότητα ένα ματς, το εκτός έδρας με τον Βόλο, για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Το 1-0 έκανε ο Στύλος στο 11′, από την ασίστ του Ελευθεριάδη και το 2-0 ο Αρετής, από την πάσα του Βυρσωκινού, στο 17′.

Ο ΠΑΟΚ επικεντρώνεται πια στον τελικό Κυπέλλου της Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15.05 στο Αγρίνιο, με αντίπαλο τον Άρη.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Τσιντσόλης, Τσιότας (47′ Κυριαζίδης), Βυρσωκινός, Τσίτσκας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης (82′ Ελευθεριάδης), Αρετής (82′ Λόμπας), Κάνιος, Γραββάνης, Τουρσουνίδης (66′ Μπάλντε ), Στύλος (87′ Παπαδόπουλος)».

Επτάρα ο Παναθηναϊκός

Η αναφορά του τριφυλλιού για το ματς της Κ19: «PAO

Επιστροφή στις νίκες για την Κ19 του Παναθηναϊκού. Το «Τριφύλλι» επικράτησε με 7-0 της ΑΕΛ, με τα γκολ να σημειώνουν οι Σώκος (2), Κουρουνιώτης, Βύντρα, Τερζής, Ζέκα και Τάσιος.

Ο Παναθηναϊκός είχε από τα πρώτα λεπτά την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων και μόλις στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Οι «Πράσινοι» αναπτύχθηκαν όμορφα, με τον Τερζή να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά και τον Σώκο να σκοράρει από κοντά. Τρία λεπτά αργότερα, το «Τριφύλλι» έκλεψε την μπάλα, ο Τερζής γύρισε στο ύψος του πέναλτι και ο Κουρουνιώτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Στο 21ο λεπτό ο Ιωάννου έκανε τη σέντρα, ο τερματοφύλακας απέκρουσε ασταθώς και ο Βύντρας με κεφαλιά έγραψε το 3-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει και τέταρτο γκολ. Ο Οντάι έκανε τη σέντρα και ο Τερζής με κεφαλιά διαμόρφωσε το 4-0. Στο 61ο λεπτό ο Ζέκα πέρασε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας και ο Σώκος πλάσαρε εύστοχα για το 5-0.

Το πιο όμορφο τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Ζέκα στο 79ο λεπτό. Ο Ανδριώτης έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ζέκα σκόραρε με γυριστό σουτ από το ύψος της περιοχής, ενώ το τελικό 7-0 διαμόρφωσε ο Τάσιος με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος (45΄ Οντάι), Βύντρας (60΄ Ενρίκε), Καλοσκάμης, Ρεμούνδος, Τερζής, Ζέκα, Κουρουνιώτης (60΄ Τάσιος), Ιωάννου (30΄ Μπαζούκης λ.τ.), Σώκος (60΄ Ανδριώτης)

ΑΕΛ: Σπανός, Ζαφείρης, Παπαδημητρίου, Ζήκος, Πετάλι, Γκανάτσιος, Μπασδέκης, Τσόγσος, Μπιρσίμης, Γάτος, Πόντικας».

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 09 Μαΐου, 2026

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 2-0

Κηφισιά - ΟΦΗ 1-2

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 7-0

Βόλος - Άρης 1-3

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-0

Κυριακή 10 Μαΐου, 2026

Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor 12:30

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 14:00

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 61

2. Παναθηναϊκός 52

3. Ατρόμητος 52

4. Ολυμπιακός 50

5. ΑΕΚ 47

6. Άρης 38

7. Αστέρας Aktor 36

8. Παναιτωλικός 30

9. ΟΦΗ 27

10. Βόλος 25

11. Λεβαδειακός 23

12. Κηφισιά 17

13. Πανσερραϊκός 13

14. ΑΕΛ 6