«Αμόκ» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από 10.000 οπαδούς της ΑΕΚ που δημιούργησαν ξανά πανζουρλισμό, εμψυχώνοντας τους κιτρινόμαυρους πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Η... συνήθεια που έγινε λατρεία επαναλήφθηκε και αυτό το Σάββατο, στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμονές αναμέτρησης για τα play offs.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έδωσαν για ακόμα μια φορά πολύ δυναμικό «παρών» στην Allwyn Arena, εμψυχώνοντας τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς πριν το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η προσέλευση του κόσμου της ΑΕΚ στην ανοικτή προπόνηση των κιτρινόμαυρων ήταν ξανά φοβερή, με 10.000 φίλους της Ένωσης να δημιουργούν... πανικό ζητώντας τον τίτλο!

Καπνογόνα, συνθήματα και μια ατμόσφαιρα που θύμιζε επίσημο αγώνα επικρατούσε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια με τους οπαδούς της ΑΕΚ να πορεύονται μαζί με την ομάδα στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τα συνθήματα για τον τίτλο, οι οπαδοί της ΑΕΚ φώναξαν συνθήματα και για την μπασκετική ομάδα και για κατάκτηση του ευρωπαϊκού στον αποψινό τελικό του BCL.

