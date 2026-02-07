Το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός διαιτητικά!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta τα δεδομένα για το αυριανό ντέρμπι από διαιτητικής πλευράς.

Ας δούμε τα δεδομένα από διαιτητικής πλευράς στο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον.

Η ΚΕΔ της ΕΠΟ με τον αρχιδιαιτητή Λανουά όρισαν διαιτητή τον Βέλγο Λάμπρεχτς και VAR τον συμπατριώτη του Βερμπόομεν. Ο Λάμπρεχτς είναι διαιτητής που εσχάτως ορίζεται από την ΟΥΕΦΑ συχνά στο Τσάμπιονς Λιγκ. Βάσει αποτελεσμάτων του εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, δεν είναι εδράκιας. Ο Βερμπόομεν παίρνει ελάχιστους ορισμούς από την ΟΥΕΦΑ και αυτούς σε παιχνίδια πολύ μικρής σημασίας.

Παρακάτω.

Πρώτον, τον Ολυμπιακό δεν τον έχουν σφυρίξει ποτέ! Αντιθέτως, ο Λάμπρεχτς έχει παίξει τον Παναθηναϊκό δύο φορές μέσα στο 2025, εντός έδρας και τις δύο: στη νίκη του 3-2 επί της Φιορεντίνα και στην ισοπαλία 0-0 με τη Σαχτάρ. Ο δε Βερμπόομεν έχει παίξει τον Παναθηναϊκό μία φορά, επίσης εντός έδρας, στη νίκη του 2-1 επί του ΠΑΟΚ.

Δεύτερον, τον Ολυμπιακό γενικά Βέλγοι διαιτητές τον σφυρίζουν πιο σπάνια κι από…Τούρκους! Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει ένας μόλις αγώνας, το 1-1 εντός έδρας με την Σλόβαν, πριν τρία χρόνια, όταν είχε ισοφαρίσει τους Σλοβάκους με γκολ στο 86’. Πολύ παλιότερα τον είχαν παίξει κάποιοι Βέλγοι, εκτός έδρας, χωρίς να κερδίσει ποτέ: ήττα 1-2 από τη Σεντ Ετιέν, ισοπαλία 1-1 με τη Ρόζενμποργκ (με πέναλτι υπέρ της Ρόζενμποργκ) και ισοπαλία 0-0 με την Κορούνια.

Τρίτον, ο Λάμπρεχτς έχει σφυρίξει μία φορά τον ΠΑΟΚ, ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα. Στη νίκη του μέσα στην Κοπεγχάγη 2-1, με αποβολή παίκτη της Κοπεγχάγης από το 9ο λεπτό. Ο δε Βερμπόομεν επίσης έχει σφυρίξει μία φορά ελληνική ομάδα, το Βέλεζ-ΑΕΚ 2-1, με την ΑΕΚ επίσης ενδιαφερόμενη για το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα. Επίσης ήρθε από την ΕΠΟ και σφύριξε το φιλικό Ελλάδα-Βουλγαρία 4-0, πέρυσι.

Τέταρτον, δεν υπάρχει! Προσωπικά, αν ήμουν στη θέση του Ολυμπιακού δεν θα κοιμόμουν ήσυχος από τους ορισμούς των Βέλγων, με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Μπορεί φυσικά και να μην δικαιωθώ, το εύχομαι.

Παρεμπιπτόντως, κάτι για την ολλανδική διαιτητική ομάδα που ήρθε στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1, με την ΑΕΚ να έχει ξεσηκώσει θόρυβο, αδυνατώντας να αποδεχθεί τις δίκαιες αποφάσεις της: τόσο ο ρέφερι Μακέλι, όσο και ο VAR Ντιέπερινγκ, έχουν επιλεγεί από την ΦΙΦΑ να εκπροσωπήσουν την Ολλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ του ολλανδικού Τύπου. Ο Μακέλι ως ο μόνος Ολλανδός διαιτητής και ο Ντιέπερινγκ ως ένας εκ των δύο Ολλανδών στο VAR.

Άσχετο: Πληροφορία από τη Λιβαδειά λένε η ΑΕΚ έκανε προσφορά 1,5 εκ. Ευρώ για να αγοράσει τον καλύτερο ίσως δεξιό μπακ του φετινού πρωταθλήματος, τον Τσάπρα, και ο Κομπότης την αρνήθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Στρεφέτσα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στον ιταλικό Τύπο, δέχθηκε να πληρωθεί το μισό συμβόλαιο που είχε στον Ολυμπιακό, για να παίξει στην Πάρμα με τη μορφή του δανεισμού ως το τέλος της σεζόν! Για να το καταλάβουμε, εάν είχε για παράδειγμα ένα εκ. Ευρώ συμβόλαιο για τη φετινή σεζόν και δικαιούνταν 500 χιλ. Ευρώ για το δεύτερο μισό της σεζόν, στο οποίο θα βρίσκεται στην Ιταλία, δεν θα πάρει από την Πάρμα 500 χιλ. Ευρώ, αλλά 250 χιλ. Ευρώ.

Είναι σαφές ότι ο Βραζιλιάνος ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό, βλέποντας ότι με τους Ποντένσε, Ζέλσον και Αντρέ Μαρτίνς, θα είχε λίγο χρόνο από τον Μεντιλίμπαρ έως το τέλος της σεζόν. Παράπονα, πάντως, ο Στρεφέτσα δεν μπορεί να έχει από τις ευκαιρίες που πήρε: βασικός ήταν σε εφτά ματς στο πρωτάθλημα, ένα στο Τσάμπιονς Λιγκ και ένα στο Κύπελλο. Αλλαγή μπήκε σε έξι ματς στο πρωτάθλημα, δύο στο Τσάμπιονς Λιγκ, δύο στο Κύπελο και ένα στο Σούπερ καπ. Συνολικά 20 συμμετοχές, σχεδόν τις μισές βασικός. Χωρίς να δείξει σπουδαία πράγματα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι