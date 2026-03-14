Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Aktor 1-1.

Η ΑΕΛ Novibet και ο Αστέρας Aktor ήρθαν ισόπαλοι 1-1, σε ένα ματς που θα μπορούσε να γείρει με τις φάσεις που υπήρχαν είτε υπέρ των Θεσσαλών είτε υπέρ των Αρκάδων.

Η Λάρισα ήταν ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο και στο 3' ο Σαγάλ εκτέλεσε φάουλ κι απέκρουσε ο Χατζηεμμανουήλ. Στο 9' ο Τριανταφυλλόπουλος έδιωξε το γύρισμα του Σαγάλ με την μπάλα να χτυπά και στο δοκάρι.

Στο 36' οι Θεσσαλοί βρέθηκαν μια ανάσα από το 1-0, με τον Σουρλή να βρίσκει την μπάλα μετά το σουτ του Φερίγκρα. Στο 40' έγινε το 0-1. Ο Μπαρτόλο με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο, ενώ στις καθυστερήσεις ο Αναγνωστόπουλος πρόλαβε τον Σίπσιτς και έδιωξε με την μπάλα να σταματά και στο δοκάρι του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά είδαμε δύο φάσεις. Στο 55' οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέναλτι του Σαγάλ, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σουρλής. Τέσσερα λεπτά το σουτ του Μασόν σταμάτησε στο δοκάρι.

Τα highlights του αγώνα