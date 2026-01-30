ΑΕΚ: Οι οπαδοί της Ένωσης «εξαφάνισαν» τα εισιτήρια για Σέρρες
Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή με την Allwyn Arena να αναμένεται κατάμεστη. Ωστόσο, ήδη οι φίλοι της Ένωσης ετοιμάζονται να έχουν δυναμική παρουσία και στην αναμέτρηση που ακολουθεί μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Την επόμενη εβδομάδα (8/2) η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, με τους κιτρινόμαυρους σε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι να έχουν την υποστήριξη των οπαδών τους.
Για τους οπαδούς της ΑΕΚ άνοιξαν δύο θύρες στο Δημοτικό γήπεδο των Σερρών, με τα εισιτήρια να... εξαφανίζονται με το που τέθηκαν στην κυκλοφορία.
Οι Ενωσίτες έκαναν sold out, όπως αναμενόταν, και θα δώσουν βροντερό «παρών» και σε αυτήν την εκτός έδρας αναμέτρηση όπως το έχουν κάνει και τη φετινή σεζόν σε πολλά παιχνίδια στην επαρχία.
