Πρώην συμπαίκτης του Βασίλη Τσιάρτα στη Σεβίλλη αποκάλυψε το σκηνικό αντιπαράθεσης που είχαν οι δυο τους μετά από ένα νεύμα του Έλληνα μέσου στο γήπεδο.

Αμφότεροι έπαιξαν τον ρόλο τους στην επιστροφή της Σεβίλλης στην πρώτη κατηγορία πίσω στο 1999. Ο Βασίλης Τσιάρτας με δυο γκολ είχε υπογράψει τη νίκη με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στο πρώτο σκέλος των play-off ανόδου, προτού στη ρεβάνς σερβίρει το μοναδικό γκολ του αγώνα στον συμπαίκτη του, Μάμι Κεβέδο.

Κι οι δυο τους έβαλαν την υπογραφή τους σε μια ιστορική πρόκριση, αλλά η σχέση τους δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς... Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε δεκαετίες αργότερα ο Κεβέδο, ο οποίος μίλησε στο ισπανικό «Chiringuito» για περιπτώσεις όπου συγκρούστηκε με συμπαίκτες του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο επεισόδιο με τον Βασίλη Τσιάρτα.

«Έχω έρθει σε σύγκρουση με παίκτες. Υπέγραψα στη Σεβίλλη και δεν είχαμε συμπληρώσει ούτε έναν μήνα προετοιμασίας. Πήγαμε να παίξουμε ένα ματς, έκοψα μια πάσα και την έδωσα στον Τσιάρτα στον κενό χώρο, αλλά εκείνος την ήθελε στα πόδια του. Με κοίταξε και έκανε χειρονομίες, σήκωσε τα χέρια. Τέλος πάντων, είπα “εντάξει, δεν πειράζει”. Και όταν τελείωσε το ματς, πήγαμε στα ντους και ήμασταν και οι δύο γυμνοί.

👉 Mami Quevedo desvela en @CafelitodeJosep que agarró a Tsartas de su miembro en una discusión en la ducha cuando estaba en el Sevilla.



Τον έπιασα από το π@@ς και μετά από τον λαιμό και του είπα: “Αν μου ξανασηκώσεις τα χέρια σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα σου κόψω το κεφάλι”, και τον σήκωσα. Ποτέ ξανά.

Παρά το μεταξύ τους σκηνικό πάντως, ο Κεβεδο ξεκαθάρισε πως η σχέση τους βελτιώθηκε τάχιστα. «Μετά τα πηγαίναμε εξαιρετικά. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πολλοί νέοι παίκτες έρχονται και πρέπει να μάθουν να σέβονται τους άλλους. Νομίζω πως οι νέοι παίκτες σήμερα δεν το κάνουν αυτό».