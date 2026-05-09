ΑΕΚ: Ανοίγουν περισσότερες θύρες για την προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το πολύ σημαντικό κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena, στο οποίο οι κιτρινόμαυροι θέλουν να κάνουν το πιο αποφασιστικό βήμα για τον τίτλο.
Όπως και τις προηγούμενες φορές παραμονές των ντέρμπι για τα play offs, έτσι και στη σημερινή απογευματινή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι οπαδοί της ΑΕΚ θα δώσουν δυναμικό «παρών» για να εμψυχώσουν την ομάδα με την Original 21 να απευθύνει κάλεσμα για τις 16:30.
Οι εκτιμήσεις των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι ότι ο κόσμος ενδεχομένως να ξεπεράσει σε αριθμό εκείνον που συγκεντρώθηκε για την προπόνηση πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο όταν πάνω από 10.000 φίλοι της Ένωσης πήγαν για να στηρίξουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και για αυτό θα ανοίξουν περισσότερες θύρες στην Allwyn Arena.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Κάλεσμα της Original 21 στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν τον Παναθηναϊκό
Η ΑΕΚ θέλει να διευκολύνει τον κόσμο που θα μαζευτεί και σήμερα κατά χιλιάδες για να «μπουστάρει» τους κιτρινόμαυρους για τη μάχη του τίτλου στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, με την ομάδα και τους οπαδούς της Ένωσης να πορεύονται μαζί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.