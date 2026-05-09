Στην ΑΕΚ περιμένουν πολύ κόσμο στην απογευματινή ανοικτή προπόνηση στην Allwyn Arena ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και για αυτό ανοίγουν περισσότερες θύρες σε σχέση με την προηγούμενη φορά.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το πολύ σημαντικό κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena, στο οποίο οι κιτρινόμαυροι θέλουν να κάνουν το πιο αποφασιστικό βήμα για τον τίτλο.

Όπως και τις προηγούμενες φορές παραμονές των ντέρμπι για τα play offs, έτσι και στη σημερινή απογευματινή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι οπαδοί της ΑΕΚ θα δώσουν δυναμικό «παρών» για να εμψυχώσουν την ομάδα με την Original 21 να απευθύνει κάλεσμα για τις 16:30.

Οι εκτιμήσεις των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι ότι ο κόσμος ενδεχομένως να ξεπεράσει σε αριθμό εκείνον που συγκεντρώθηκε για την προπόνηση πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο όταν πάνω από 10.000 φίλοι της Ένωσης πήγαν για να στηρίξουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και για αυτό θα ανοίξουν περισσότερες θύρες στην Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ θέλει να διευκολύνει τον κόσμο που θα μαζευτεί και σήμερα κατά χιλιάδες για να «μπουστάρει» τους κιτρινόμαυρους για τη μάχη του τίτλου στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, με την ομάδα και τους οπαδούς της Ένωσης να πορεύονται μαζί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

