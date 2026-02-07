ΑΕΚ: Με Περέιρα στην αποστολή αναχώρησε για Σέρρες
Έτοιμη για το κυριακάτικο εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό είναι η ΑΕΚ που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το μεσημέρι του Σαββάτου στα Σπάτα, με την αποστολή να αναχωρεί το απόγευμα από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Οι κιτρινόμαυροι «πετάνε» για Θεσσαλονίκη και από εκεί οδικώς θα κατευθυνθούν στις Σέρρες, όπου ετοιμάζεται θερμή υποδοχή από τους οπαδούς της Ένωσης, που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 4.000 στις εξέδρες του γηπέδου των Σερρών.
Η ΑΕΚ, όπως συμβαίνει πάντα, δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο σε αυτήν βρίσκεται ο Περέιρα, ο οποίος επιστρέφει μετά από ενάμιση μήνα έχοντας ξεπεράσει το κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού του. Ο έμπειρος Αργεντινός μέσος πρόσφατα μπήκε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και είναι ξανά διαθέσιμος, έχοντας αγωνιστεί τελευταία φορά στο ευρωπαϊκό ματς με την Κραϊόβα.
Φυσικά εκτός είναι οι Ρέλβας και Γιόβιτς, οι οποίοι δεν είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς καθώς έχουν δηλωθεί να εκτίσουν τις κάρτες που συμπλήρωσαν, με τους κιτρινόμαυρους να στοχεύουν σε επιστροφή στις νίκες προκειμένου να εκμεταλλευτούν τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν στους ανταγωνιστές της που έχουν ντέρμπι μπροστά τους.
