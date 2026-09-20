Superleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά!

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Superleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά!

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Ο Σάλιακας... έλυσε το γρίφο στις καθυστερήσεις και με το τρίποντο στη Λιβαδειά ο Ολυμπιακός βρέθηκε (με παιχνίδι περισσότερο) στη 2η θέση!

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Αρης – Ηρακλής 0-0
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Βόλος – ΑΕΚ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (9μμ)

H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 12
2.Ολυμπιακός 10
3.ΠΑΟΚ 9
4.Παναιτωλικός 9
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5.ΟΦΗ 9
6.ΑΕΚ 8
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
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9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Bόλος Elabet 2
13. Αστέρας AKTOR 1
14. Λεβαδειακός 1
*Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, Αρης, Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν αγώνα περισσότερο.

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – Βόλος (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

     

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