O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την μεταγραφή του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από την Σλάβεν Μπέλουπο. Το 88 θα φορά ο Κροάτης άσος.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς βρίσκεται στην Αθήνα από το μεσημέρι της Παρασκευής, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο νεαρός μέσος υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και θα φορά την φανέλα με το νούμερο 88.

Η ανακοίνωση του Τριφυλλιού:

''Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από τη Σλάβεν Μπέλουπο της Κροατίας! Ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την όγδοη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2005 στην Κοπρίβνιτσα της Κροατίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία εννέα ετών στην ακαδημία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Στα 16 του μεταπήδησε στη Σλάβεν Μπέλουπο, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια. Στα 19 του κλήθηκε στην Κ21 της Κροατίας ενώ πριν λίγους μήνες δέχθηκε κλήση στην εθνική Ανδρών της Κροατίας χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στον Παναθηναϊκό θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 88.

Καλωσορίζουμε τον Αντριάνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού''!