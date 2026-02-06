Ο Νίκος Αθανασίου με την βοήθεια του Wyscout σκιαγραφεί το αγωνιστικό προφίλ του Αντριάνο Γιάγκουσιτς που υπογράφει στον Παναθηναϊκό.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς βρίσκεται στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέκτησε τον 20χρονο Κροάτη διεθνή μέσο αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ από την Σλάβεν Μπελούπο. Πριν μπούμε στην ουσία του σημερινού σημειώματος να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση. Ως στόχος ο νεαρός άσος απασχολεί το Τριφύλλι εδώ και περίπου είκοσι ημέρες.

Το ενδιαφέρον προέκυψε στα κροατικά media, επιβεβαιώθηκε και από το Gazzetta στις 21/1 και έκτοτε η υπόθεση έμεινε στάσιμη, καθώς δεν υπήρχε η απόφαση, ώστε να κινηθεί για δημιουργικό μέσο ο σύλλογος.

Στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου αξιολογήθηκε πως μία τέτοια περίπτωση, με τόσο μεγάλη προοπτική, δεν μπορεί να πάει χαμένη και το μεσημέρι της Πέμπτης κατατέθηκε η τεράστια πρόταση προς το κροατικό κλαμπ που έβγαλε... νοκ-άουτ απευθείας την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και όλα τα υπόλοιπα πήραν τον δρόμο τους. Δεν ήταν μία υπόθεση τύπου Σαντίνο Αντίνο που οι ''πράσινοι'' την δούλεψαν για παραπάνω από ένα μήνα μέχρι να την ολοκληρώσουν.

Ο παίκτης άρεσε πολύ, βρίσκεται στο ηλικιακό γκρουπ(21-25) που ξεκάθαρα στόχευσε στον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός και κάπως έτσι ένα από τα κορυφαία ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου θα φορέσει την πράσινη φανέλα. Πάμε τώρα και στην ουσία. Στην απάντηση του ερωτήματος ''τι είδους παίκτης είναι ο Γιάγκουσιτς'';

Με την βοήθεια του Wyscout που παρέχει εικόνα και analytics, θα σκιαγραφήσουμε το προφίλ του νεαρού άσου.

H θέση και τα φυσικά χαρακτηριστικά

Ο Γιάγκουσιτς που βλέπει τον κόσμο από τα 174 εκατοστά, είναι ένας δημιουργικός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται είτε πίσω από τον επιθετικό είτε ως εσωτερικός χαφ σε τριάδα στη μεσαία γραμμή, κυρίως δεξιά.

Σε κάποια-όχι πολλά παιχνίδια- έχει παίξει και ως δεξιός εξτρέμ, έχοντας τον ρόλο να κλείνει εσωτερικά ανάμεσα στις γραμμές, να κινείται πίσω από τον φορ και όχι πάνω στη γραμμή, προσφέροντας πλάτος. Έχει καλή ταχύτητα, υστερεί σε σωματικά προσόντα όσον αφορά την δύναμη, τα οποία πρέπει να δουλέψει και η αντοχή του βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Το στιλ παιχνιδιού

Ο Γιάγκουσιτς είναι ένας επιθετικός μέσος, δηλαδή κάποιος που φτιάχνει το παιχνίδι της ομάδας του στο επιθετικό τρίτο, που δημιουργεί για τους συμπαίκτες του αλλά και απειλεί ο ίδιος είτε εκτός περιοχής είτε με κινήσεις μέσα σε αυτή.

Για κάθε παίκτη πίσω από τον φορ υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές αξιολόγησης. Ο Κροάτης είναι ''μέσα'' σε όλες. Δηλαδή:

Έχει την ικανότητα να βρίσκει χώρο, να έχει σωστές τοποθετήσεις είτε ανάμεσα στις γραμμές είτε έξω από αυτές για να φτιάχνει τις επιθέσεις.

Πολύ καλές υποδοχές της μπάλας, ώστε να γυρίζει και να προωθεί την μπάλα μπροστά.

Ικανότητα να προσπερνά τους αντιπάλους και να δημιουργεί ευκαιρίες για εκείνον και τους συμπαίκτες του.

Ικανότητα να μπορεί να αναγνώσει και να εκτελέσει πάσες στην πλάτη της άμυνας.

Καλές κινήσεις χωρίς την μπάλα.

Ικανότητα να τελειώνει τις φάσεις και να σκοράρει.

Του αρέσει να ψάχνει τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας με σκάψιμο της μπάλας και όχι τόσο κάθετα και συρτά, να σεντράρει όταν βρίσκεται στα εσωτερικά rotation στα ''φτερά'' της επίθεσης και να απειλεί από απόσταση, δοκιμάζοντας το πόδι του.

Αμυντικά είναι συνεπής, τόσο σε οργανωμένη άμυνα όσο και σε καταστάσεις transition, έχει καλή κατανόηση του παιχνιδιού, πότε πρέπει να πρεσάρει άμεσα και πότε να οπισθοχωρήσει σύμφωνα με το μοτίβο της ομάδας που αγωνίζεται.

Τα μεγάλα του ατού

Τα πιο σημαντικά προτερήματά του είναι τα εξής:

Έχει ένα καταπληκτικό αριστερό πόδι. Οι μακρινές μεταβιβάσεις του, οι σέντρες του, τα σουτ του εκτός περιοχής είναι το μεγάλο του ατού. Δεν είναι τυχαίο πως από τα 11 γκολ που έχει βάλει δύο σεζόν τώρα στη Κροατία, τα 8 είναι με σουτ εκτός περιοχής και μάλιστα... οβίδες!

Δημιουργεί είτε με μακρινές μεταβιβάσεις, είτε με μπαλιές στην πλάτη της άμυνας πάνω από τα κεφαλιά των αμυντικών, είτε σε σημαντικό βαθμό από στατικές φάσεις, όπου οι εκτελέσεις του είναι εξαιρετικές. Ακόμη και όταν αγωνίζεται πιο χαμηλά στο γήπεδο, χρησιμοποιεί το αριστερό του πόδι για να αλλάζει πλευρά στο παιχνίδι, έχοντας το εντυπωσιακό 75.9% στις μακρινές μεταβιβάσεις.

Ο τρόπος που διαβάζει το παιχνίδι, οι χώροι που βλέπει στο γήπεδο, η ποδοσφαιρική του ευφυία που σε συνδυασμό με την τοπ επιπέδου τεχνική του κατάρτιση, του επιτρέπουν να είναι απόλυτα επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας του.

Η ικανότητά του στο 1vs1 σε κάθε σημείο του γηπέδου και η επιλογή μέσα και από την προσωπικότητά του, να κουβαλά την μπάλα, να διανύει μέτρα με αυτή, δημιουργώντας χώρους και καταστάσεις για την ομάδα του.

Οι αριθμοί του

Στο φετινό πρωτάθλημα της χώρας του, έχει σημαντική επίδοση στην απειλή του αντιπάλου με 0.19xGoals ανά παιχνίδι, δείγμα της επιθετικότητας στο στιλ του, δημιουργικά βρίσκεται στο 0.18xAssist που κι αυτή είναι μια καλή επίδοση όσον αφορά την παραγωγή φάσεων ενώ πηγαίνει σε περίπου πέντε ντρίμπλες ανά παιχνίδι με 55% επιτυχία.

Όπως προαναφέραμε είναι κάποιος που δοκιμάζει τα πόδια του, με 2.62 τελικές ανά παιχνίδι, κυρίως από τα όρια της μεγάλης περιοχής.

Στη κροατική λίγκα αποχώρησε όντας τρίτος σε γκολ και ασίστ με 11, πρώτος σε xAssist με 3.99 και δεύτερος σε key passes me 15. Το πρωτάθλημα που έκανε φέτος ήταν καταπληκτικό και απόλυτα λογικά έστρεψε τα βλέμματα πάνω του.

To συμπέρασμα και η δουλειά του Παναθηναϊκού

Συμπερασματικά, ο Παναθηναϊκός έβαλε στο ρόστερ του έναν υψηλής ποιότητας 20χρονο δημιουργικό μέσο, ο οποίος έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. Έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή από κάθε άποψη.

Από κει και πέρα, η δουλειά ενός συλλόγου για να αξιοποιηθεί μια μεγάλη επένδυση δεν τελειώνει με τις υπογραφές.

Το κλαμπ πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει με τον και για τον Γιάγκουσιτς, να τον βάλει μέσα σε ένα σύνολο που θα μπορεί να προβάλλει τα καλά του, να του δώσει χώρο, χρόνο και εμπιστοσύνη.

Τα υπόλοιπα στο χορτάρι...