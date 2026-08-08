Ο Μιγκέλ Ταβάρες έλυσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και είναι ελεύθερος να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Χωριστούς δρόμους ακολουθούν πλέον ο Μιγκέλ Ταβάρες και ο Παναθηναϊκός, αφού οι δυο πλευρές έλυσαν το συμβόλαιο με το οποίο δεσμευόντουσαν μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Πορτογάλος εξτρέμ πρωτοήρθε στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2022 για λογαριασμό των «πρασίνων», αλλά για να ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα τους.

Έπειτα από την παύση της λειτουργίας αυτής το καλοκαίρι του 2024 λόγω του υποβιβασμού της, συνέχισε να βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας, κάνοντας τρεις δανεισμούς, δύο τη σεζόν 2024-2025 σε Μακεδονικό και Παναχαϊκή κι έναν στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, που πήγε στην Κηφισιά, πραγματοποιώντας μόλις εννέα συμμετοχές.

Φέτος, βρισκόταν στους παίκτες που δεν υπολογίζονταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ κι έτσι γρήγορα βρέθηκε η φόρμουλα για να λυθεί η συνεργασία και να μπορέσει έτσι να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, με τον Πανιώνιο να φαντάζει τούτη την ώρα ως ο πιθανότερος προορισμός.

Με την αποχώρηση αυτή, μειώθηκαν στους τέσσερις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται στο κλαμπ και δεν υπολογίζονται. Ο λόγος για τους Μπακασέτα, Βιλένα, Πάντοβιτς και Σισοκό.

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