Το ακριβές πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας, τα δύο στάδια και το τετραήμερο ενδιάμεσο διάλειμμα.

Η ΑΕΚ θα «χτιστεί» ενόψει της νέας σεζόν στην Ολλανδία και το φετινό καλοκαίρι, αλλάζοντας ωστόσο προπονητικό κέντρο καθώς δεν θα πάει στο Μπουργκ-Χάμστεντ, αλλά στο Άπελντορν. Όπως είναι ήδη γνωστό η Ένωση θα ξεκινήσει την προετοιμασία της στις 6 Ιουλίου και θα την ολοκληρώσει στις 2 Αυγούστου, έχοντας να δώσει το πρώτο παιχνίδι για τα Play offs του Champions League στις 18/19 Αυγούστου με τη ρεβάνς στις 25/26 Αυγούστου.

Οι κιτρινόμαυροι θα φύγουν για το Άπελντορν της Ολλανδίας τη Δευτέρα 6 Ιουλίου με την προετοιμασία της να χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο κομμάτι θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα διάλειμμα τεσσάρων ημερών από τις 19 ως τις 22 Ιουλίου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς με τους παίκτες του θα επανέλθουν στις προπονήσεις στο Άπελντορν την Πέμπτη 23 Ιουλίου και θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας ως την Κυριακή 2 Αυγούστου. Τότε η αποστολή θα αναχωρήσει από την Ολλανδία επιστρέφοντας στην Ελλάδα για να ακολουθήσει ένα νέο τετραήμερο ρεπό.

Σε αυτό το διάστημα της παραμονής της στην Ολλανδία η ΑΕΚ θα δώσει φυσικά διάφορα φιλικά παιχνίδια, τα οποία ήδη έχει κανονίσει, ωστόσο ακόμη δεν έχουν φιξαριστεί τα πάντα για να μπορέσουν να ανακοινωθούν. Κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα όταν και θα έχουν διευθετηθεί όλες οι λεπτομέρειες.