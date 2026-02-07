Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7, με τους παίκτες των Ερυθρολεύκων και τον μπασκετικό Ολυμπιακό να δίνουν το «παρών».

Ημέρα μνήμης για μία τραγωδία που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη «μαύρη Κυριακή» της Θύρας 7. Με αφορμή την επέτειο, σύσσωμος ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο μνημείο του «Γ.Καραϊσκάκης», κατέθεσε στεφάνια και απέτισε φόρο τιμής στα 21 θύματα εκείνης της ημέρας.

Όλα τα τμήματα των Ερυθρολεύκων, παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, παραβρέθηκαν στο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2), με τους παίκτες των Πειραιωτών και πλήθος φιλάθλων να φωνάζουν «αθάνατοι» στην ανάγνωση των ονομάτων του τραγικού δυστυχήματος.

Το «παρών» έδωσαν και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καθώς και οι παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού, ενώ αναμεσα στα λουλούδια κατατέθκαν και στεφάνια για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο μπασκετικός οργανισμός του Ολυμπιακού απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη των 21 αδικοχαμένων θυμάτων της 8ης Φεβρουαρίου 1981.