Τεράστιο το ενδιαφέρον για τις θέσεις από την 9η και κάτω με τους αγώνες του Σαββάτου στην κατηγορία της Stoiximan Super League 1.

Τρία ματς αλλά τι ματς. Παιχνίδια... φωτιά για τις θέσεις από την 9η και κάτω που αφορούν σχεδόν όλες τις ομάδες που αγωνίζονται. Το Σάββατο ξεκινά η 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 σε αγώνες που έχουν ένα μεγάλο βαθμολογικό πρέπει για τις ομάδας των ΑΕΛ Novibet, Παναιτωλικού, Αστέρα, Κηφισιάς και Ατρόμητου.

Στην πιο δύσκολη θέση βρίσκονται οι Αστέρας και Παναιτωλικός. Την Κυριακή φυσικά υπάρχουν τα 2 μεγάλα ντέρμπι, το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός αργά το βράδυ και στις 19.00 το Άρης - ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

17.00: ΑΕΛ NOVIBET - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (AEL FC ARENA CS1HD)

18.00: ASTERAS AKTOR - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ("ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" NS2HD)

20.00: Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ CS1HD)

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου, 2026

16.00: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - Α.Ε.Κ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ NS PRIME)

17.00: Ο.Φ.Η. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ CS1HD)

19.00: ΑΡΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. ("ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" NS PRIME)

21.00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" CS1HD)