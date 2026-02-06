Η αποστολή του Ατρομήτου για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής της Sotiximan Super League, κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Νεάπολη (7/2, 20:00). Στη διάθεση του Ντούσαν Κέρκεζ είναι τα δυο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Λούκα Γκουγκεσασβίλι και Σταύρος Πνευμονίδης.

Οι δυο νεοαποκτηθέντες έκαναν μια προπόνηση και τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή τους για το ματς με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Από την άλλη εκτός παραμένουν οι γνωστοί τραυματίες Τσιλούλης, Μανσούρ και Κοσέλεφ.

Αξιοσημείωτο για τον Τσιλούλη πως ολοένα και ανεβάζει στροφές, οπότε δεν αποκλείται να είναι αποστολή την επόμενη αγωνιστική κόντρα σε Πανσερραϊκό.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μίτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Φέερτ