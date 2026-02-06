Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση τοου Σταύρου Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο με την απόκτηση του Σταύρου Πνευμονίδη. Οι Περιστεριώτες ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον Ολυμπιακό για δανεισμό 1,5 έτους του νεαρού μεσοεπιθετικού, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2027.

To πρώτο μισό της σεζόν ο 19χρονος δεξιοπόδαρος ποδοσφαιριστής που έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο ως αριστερό εξτρέμ, όσο και ως επιτελικός χαφ, μέτρησε 12 εμφανίσεις με 3 γκολ και 1 ασίστ με τον Ολυμπιακό Β', ενώ χρησιμοποιήθηκε πέντε φορές από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εκ των οποίων στο ματς με την Πάφο για τη League Phase του Champions League.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σταύρου Πνευμονίδη από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Σταύρος Πνευμονίδης (7/8/2006) αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κατάγεται από την Καστοριά και έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία της Δόξας Κορησού, ενώ στα 14 του εντάχθηκε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας των «ερυθρολεύκων» που κατέκτησε το Uefa Youth League το 2024, έχοντας 9 συμμετοχές (όλες ως βασικός), με δύο γκολ και τρεις ασίστ και τη σεζόν 2024/25 ήταν εκ νέου βασικός με 7 συμμετοχές και 5 γκολ, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του θεσμού.

Τη φετινή σεζόν είχε πέντε συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού με μία ασίστ και παράλληλα ενίσχυσε τον Ολυμπιακό Β’ έχοντας 12 συμμετοχές, με 3 γκολ και 1 ασίστ.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Σταύρος Πνευμονίδης που πήρε τη φανέλα με το νούμερο «10» πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr».

«Η κατάλληλη ομάδα ο Ατρόμητος, στηρίζει παίκτες της ηλικίας μου»

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στον Ατρόμητο! Είναι η κατάλληλη ομάδα, όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν, που στηρίζει παίκτες της δικής μου ηλικίας και τους βοηθάει να προοδεύουν και να γίνονται καλύτεροι.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για μένα. Έρχομαι με πολλή όρεξη, διάθεση για δουλειά και στόχο να βελτιώνομαι κάθε μέρα, δίνοντας το 100% σε κάθε προπόνηση και αγώνα, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της ομάδας που μου έχουν δείξει εμπιστοσύνη και θα βάλω τα δυνατά μου να τους δικαιώσω.

Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα του Ατρόμητου και στους αγώνες και να βοηθήσουμε όλοι μαζί, παίκτες, προπονητές και κόσμος να πάμε τον Ατρόμητο εκεί που του αξίζει».