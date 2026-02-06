Στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας βρέθηκε ο Χόρχε Σάντσες, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και μπαίνοντας άμεσα στο κλίμα της ομάδας.

Ο Χόρχε Σάντσες βρέθηκε για πρώτη φορά το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, γνώρισε τους νέους του συμπαίκτες στον ΠΑΟΚ και είχε την πρώτη του επαφή με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, πριν φορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και μπει στο γήπεδο για την πρώτη προπόνηση με τα «ασπρόμαυρα».

Από την πρώτη κιόλας μέρα έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ακολουθώντας κανονικά το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα.

Στην πρώτη του συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Μεξικανός μπακ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη νοοτροπία με την οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη. «Με φωνάζουν ο κύριος με τα επτά πνευμόνια, θέλω να κερδίσω τίτλους με τον ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας από νωρίς ότι αντιλαμβάνεται το βάρος της φανέλας και τις απαιτήσεις της νέας του ομάδας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η προπόνηση της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αναμέτρηση με τον Άρης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις τακτικής και δίτερμα.

Ο Δημήτρης Χατσίδης υποβλήθηκε σε θεραπεία μετά την κλωτσιά που δέχθηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στην επόμενη προπόνηση. Θεραπεία ακολούθησε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως και ο Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος έκανε και πρόγραμμα στο γυμναστήριο.