Σάντσες: «Με φωνάζουν ο κύριος με τα επτά πνευμόνια, θέλω να κερδίσω τίτλους με τον ΠΑΟΚ»

Ο Χόρχε Σάντσες φόρεσε τα ασπρόμαυρα και έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ, εμφανώς ενθουσιασμένος για τη νέα του αρχή στον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο Χόρχε Σάντσες είναι και με τη βούλα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ από την Πέμπτη (5/2). Ο Μεξικανός μπακ μίλησε στο PAOK TV, στην πρώτη του συνέντευξη με τα ασπρόμαυρα, αποκαλύπτοντας τις πρώτες του σκέψεις για τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο, τη συνομιλία του με τον Γιώργο Γιακουμάκη, αλλά και τα συναισθήματά του για την επιστροφή του στην Ευρώπη.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο εδώ. Γνωρίζω την ιστορία αυτού του συλλόγου και έχω μάθει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια, μέσα και έξω από το γήπεδο, με καταπληκτικούς οπαδούς. Ελπίζω να μπορέσω να κατακτήσω τίτλους με αυτή τη φανέλα που τόσο της αξίζουν», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό για τον ενδιφέρον του ΠΑΟΚ προς το πρόσωπο του: «Ενθουσιάστηκα. Ήταν έκπληξη για μένα το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιριστής πάντα ονειρεύεται κάτι τέτοιο. Για εμάς τους Μεξικανούς, καμιά φορά μοιάζει πολύ μακρινό να βρεθείς στην Ευρώπη. Είμαι από τους λίγους που τα κατάφεραν και αυτό με κάνει να νιώθω ευγνωμοσύνη και χαρά. Πώς μπορούσα να αρνηθώ μια τέτοια πρόκληση, από μια τόσο μεγάλη ομάδα που παίζει πάντα για τη νίκη, Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κομμάτι του ΠΑΟΚ».

Ο Σάντσες στάθηκε ιδιαίτερα και στη συζήτηση που είχε με τον Γιώργο Γιακουμάκη: «Μόλις εμφανίστηκε το ενδιαφέρον, επικοινώνησα αμέσως μαζί του. Μιλήσαμε αρκετά και μου είπε πως εδώ θα βρω μια πραγματική οικογένεια. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ ενωμένη ομάδα, με καταπληκτικούς οπαδούς, και πρέπει να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία. Από την πλευρά μου, του είπα ότι το πρότζεκτ με γεμίζει ενθουσιασμό και θέλω να έρθω για να κερδίσω τίτλους».

Για την επιστροφή του στην Ευρώπη και το πόσο διαφορετικός νιώθει πλέον, τόνισε: «Νομίζω ότι είμαι διαφορετικός πλέον. Στην πρώτη μου θητεία στην Ευρώπη έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο. Εδώ η αντιμετώπιση ενός ποδοσφαιριστή σε σχέση με το Μεξικό είναι διαφορετική και πιστεύω πως τώρα είμαι πολύ πιο έτοιμος πνευματικά. Ο τρόπος που με προσέγγισε ο ΠΑΟΚ μού έδωσε μεγάλο κίνητρο. Μου έδειξαν πόσο πιστεύουν σε εμένα και αυτό με γεμίζει ευθύνη».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο προσωνύμιό του: «Σε εμένα θα δείτε έναν παίκτη με προσωπικότητα. Στο Μεξικό με φωνάζουν “ο κύριος με τα επτά πνευμόνια”, γιατί σε κάθε παιχνίδι μπορώ να ανεβοκατεβαίνω ασταμάτητα στο γήπεδο».