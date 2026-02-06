Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Αθανασίου, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Παίκτης του ΟΦΗ είναι με κάθε επισημότητα ο Νίκος Αθανασίου. Οι Κρητικοί κέρδισαν στη μεγάλη «μάχη» που έδωσαν με άλλες ομάδες της Stoiximan Super League, όπως ο Ατρόμητος και ο Λεβαδειακός, καθώς συμφώνησαν τόσο με τον Ολυμπιακό, όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και πλέον έχουμε τις ανακοινώσεις.

Λόγω πίεσης χρόνου, αφού πρόκειται για τελευταία μέρα των μεταγραφών, η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο κλαμπ είναι για δανεισμό ως το καλοκαίρι. Ο 24χρονος αριστερός μπακ θα κάνει το Σάββατο (7/2) στις 11:00 στο ΒΑΚ την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Ο Αθανασίου έχει ρυθμό, καθώς στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 18 εμφανίσεις και 1 ασίστ με τη Ρίο Άβε, όμως ο δανεισμός του διακόπηκε πρόωρα.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα ανακοινώθηκε η προσθήκη του Τιάγκο Ρομάνο από την Ίντερ, ενώ τη μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται αποκτήθηκαν οι Άαρον Ισέκα, Αχιλλέας Πούγγουρας και Γιώργος Κανελλόπουλος.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Νίκου Αθανασίου, με την μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως τον Ιούνιο του 2026.

Ο 24χρονος αμυντικός (γενν. 16/3/2001, Αθήνα), διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες (Κ18, Κ21), προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ατρόμητου, έχοντας αγωνιστεί με την ομάδα του Περιστερίου σε 66 αναμετρήσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου, με απολογισμό 5 γκολ και 8 ασίστς.

Τον Ιανουάριο του 2025 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και τον περασμένο Ιούλιο παραχωρήθηκε δανεικός στην Rio Ave, τα χρώματα της οποίας φόρεσε σε 18 αναμετρήσεις.

Νίκο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».