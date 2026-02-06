Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιάγκο Ρομάνο με μεταγραφή από την Ίντερ.

Ο Τιάγκο Ρομάνο είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αργεντινού εξτρέμ με μεταγραφή από την Ίντερ. Ο νεαρός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο αριστεροπόδαρος δεξιός winger είναι γιος του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Εργοτέλη και του Ηρακλή, Ντιέγκο Ρομάνο, ενώ είναι κάτοχος και ελληνικής υπηκοότητας. Ο πατέρας του αγωνίστηκε στο Ηράκλειο την εξαετία 2008-14 και ο 19χρονος πια ποδοσφαιριστής έζησε στο Ηράκλειο από 2 έως 8 ετών, ενώ είχε περάσει από την Ακαδημία του ΟΦΗ.

Θυμίζουμε πως στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται ο ΟΦΗ απέκτησε επίσης τους Άαρον Ισέκα, Αχιλλέα Πούγγουρα και Γιώργο Κανελλόπουλο, ενώ μένει να φανεί η τελική απόφαση του Χρήστου Κόντη για δεξί μπακ - χαφ, με την περίπτωση του Βούλγαρου Πάτρικ Γκάμπριελ Γκάλτσεφ να εξετάζεται σοβαρά.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«H ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Thiago Romano, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2029.

Σε πολύ μικρή ηλικία, ο 19χρονος επιθετικός (γενν. στις 23/6/2006, Buenos Aires), έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του ΟΦΗ, ενώ μέσω της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού , το καλοκαίρι του 2024, αποκτήθηκε από την Inter.

Έχει χριστεί διεθνής με τις “μικρές” ομάδες της Εθνικής Αργεντινής, ενώ μετρά συμμετοχές τόσο στο UEFA Youth League με την Κ19 της Inter, όσο και με την Inter Primavera.

Thiago, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».