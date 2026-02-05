«Πράσινος» ο Γιάγκουσιτς, έρχεται άμεσα στην Αθήνα για τις υπογραφές!

Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα στον αέρα, συμφώνησε σε όλα με Σλάβεν Μπέλουπο και Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αναμένεται την Παρασκευή στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί μία μεταγραφή που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ!

Μετά το mega deal για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ακόμη μία πολύ δαπανηρή μεταγραφή για νεαρό διεθνή ποδοσφαιριστή, επενδύοντας στο ταλέντο και την προοπτική.

Το Τριφύλλι, όπως επιβεβαιώνει το Gazzetta που από τις 21/1 είχε αναφερθεί στο ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου, έχει συμφωνήσει τόσο με την Σλάβεν Μπέλουπο σε ένα ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ όσο και με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αναμένεται την Παρασκευή στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Τα κροατικά media ήταν εκείνα που αποκάλυψαν πως το deal ήταν προ των πυλών το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Γιάγκουσιτς στη φετινή σεζόν έχει 7 γκολ και 6 ασίστ σε 20 παιχνίδια, αγωνίζεται ως δημιουργικός μέσος και αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου.

Το who is who του Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Ο 20χρονος Κροάτης μέσος ξεπήδησε από τις Ακαδημίες της Σλάβεν Μπέλουπο, αλλά το 2014 μετακινήθηκε σε αυτές της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, στην οποία έφτασε να παίζει μέχρι την Κ17. Το 2021, ωστόσο, επέστρεψε στη Σλάβεν Μπέλουπο, την επόμενη σεζόν από την Κ17 ανέβηκε στην Κ19 και προ διετίας έκανε το βήμα στην πρώτη ομάδα.

Φέτος πραγματοποιεί μια φοβερά παραγωγική σεζόν μετρώντας 20 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Κροατίας, έχοντας επτά γκολ και έξι ασίστ, ενώ συνολικά με τη Σλάβεν Μπέλουπο μετράει 65 συμμετοχές με 15 τέρματα και 10 ασίστ.

Ο Γιάγκουσιτς είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Κροατίας με την οποία μετράει οκτώ συμμετοχές και ένα γκολ. Έχει ύψος 1,78μ. και είναι αριστεροπόδαρος παίζοντας στο «οκτώ» και στο «δέκα», ενώ μπορεί να προσφέρει και στη δεξιά πλευρά.