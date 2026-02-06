Άρης: Ανακοίνωσε το δανεισμό του Μόντσου στην Χουάρες
Ήταν γνωστό και πλέον έγινε επίσημο από πλευράς Άρη. Ο Μόντσου είναι πλέον κάτοικος Μεξικού, καθώς οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την παραχώρηση του στην Χουάρες, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Στη συμφωνία περιλαμβάνεται ενοίκιο ύψους 400 χιλ. ευρώ και οψιόν αγοράς που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 3,5 εκατ. ευρώ.
Ο Άρης είχε αγοράσει τον Ισπανό χαφ από τη Βαγιαδολίδ το καλοκαίρι του 2024, αντί 3,6 εκατ. ευρώ και αυτά τα χρόνια μέτρησε 59 εμφανίσεις, με 5 γκολ και εννέα ασίστ. Την τρέχουσα σεζόν ο 26χρονος μέσος από τη Μαγιόρκα έκανε 26 συμμετοχές, σκόραρε δις και μοίρασε μια ασίστ.
H ανακοίνωση του Άρη
«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την παραχώρηση του Monchu Rodriguez με τη μορφή δανεισμού στην μεξικάνικη FC Juarez μέχρι 31/12/2026 με οψιόν αγοράς».
