Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, με την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ ο Άρης θα ολοκληρώσει τις αγορές του στο μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα.

Η άφιξη του Κριστιάν Κουαμέ στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις καθώς επίσης και για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας 1.5 έτους, πιθανότατα, θα ολοκληρώσει τις κινήσεις του Άρη στο μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα. Στη διάρκεια αυτού, οι «κίτρινοι» προχώρησαν στην απόκτηση του Μάρτιν Χόνγκλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και των Μπενχαμίν Γκαρέ, Ότμαν Μπουσαΐντ στην επιθετική γραμμή, Προστέθηκε επίσης ο Μάρκο Κέρκεζ ως συμπληρωτική λύση στην άμυνα.

Το αρχικό πλάνο των «κίτρινων» περιλάμβανε την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού χαφ. Ειδικά μετά τον δανεισμό (με option αγοράς) του Μόντσου Ροντρίγκες στη Χουάρες, υπήρξαν συζητήσεις με διάφορους παίκτες – τα πολωνικά media ανέφεραν την περίπτωση του Γερμανού Σεμπάστιαν Κερκ – φαίνεται όμως ότι δεν θα προχωρήσει καμία από αυτές τις υποθέσεις.

Προς αυτήν την κατεύθυνση υπήρξε συζήτηση μεταξύ του Ρούμπεν Ρέγες με τον Μανόλο Χιμένεθ κι αυτή επικεντρώθηκε στον άξονα της μεσαίας γραμμής όπου οι «κίτρινοι» διαθέτουν τους Ράτσιτς, Γένσεν, Χόνγκλα, Γαλανόπουλο, Μισεουί, Βοριαζίδη, Παναγίδη. Οι δύο άνδρες αποφάσισαν να πορευτεί η ομάδα με τις ήδη υπάρχουσες λύσεις κι αν δεν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση, αυτό θα γίνει…