Ολυμπιακός: Sold out στο ντέρμπι ανήμερα της ημέρας μνήμης της τραγωδίας της Θύρας 7
Άλλο ένα sold out από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Σε αυτήν την περίσταση ήταν για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός. Ένα ματς που γίνεται σε μία σημαντική ημέρα μνήμης για τους Πειραιώτες.
Στις 8 Φλεβάρη θα έχουν περάσει πλέον σαράντα πέντε χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7. Και όμως αυτά τα 21 αδικοχαμένα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή στην τραγωδία της Θύρας 7 το 1981 και δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Σε αυτήν την ημέρα μνήμης θα διεξαχθεί αυτό το ντέρμπι ενώ μία ημέρα πριν, το Σάββατο, έχει προγραμματιστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για την Θύρα 7 από την ΠΑΕ (για τις 13.30 το μεσημέρι).
Εκτός αυτού η ΠΑΕ Ολυμπιακός - στην μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 - θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στον χώρο της αίθουσας Τύπου (είσοδος θυρών 33-35) στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 - 4800985.
Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες. Η θεσμοθέτηση της ετήσιας αιμοδοσίας στην μνήμη των Θυμάτων της Θύρας 7 αποτελεί μια ακόμη σημαντική κοινωνική συνεισφορά του Ολυμπιακού μας και είναι μεγάλη βοήθεια στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.
Η αιμοδοσία δίνει ζωή. Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά τον οργανισμό μας να ανανεώνεται και διαρκεί μόνο 10 λεπτά.
