Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα πλάνα 11άδας στους Galacticos by Interwetten
Μπορεί βαθμολογικά οι δύο ομάδες να έχουν μεγάλη απόσταση, αλλά αμφότερες... καίγονται για τη νίκη. Όχι φυσικά μόνο για το γόητρο, αλλά και για βαθμολογικούς λόγους. Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός για τη μάχη που δίνει προκειμένου να κατακτήσει και το φετινό πρωτάθλημα, ο φιλοξενούμενος Παναθηναϊκός σε μια καταστροφική χρονιά... τρέχει να προλάβει την είσοδό του στην πρώτη 4άδα των playoffs. Περίπου δύο 24ωρα πριν από την σέντρα του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο Φάληρο, ο Κώστας Νικολακόπουλος και ο Νίκος Αθανασίου... ανοίγουν τα χαρτιά των ενδεκάδων.
Μοιράζονται με τους φίλους των Galacticos by Interwetten στο Gazzetta, τις σκέψεις τόσο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και του Ράφα Μπενίτεθ! Δείτε στο video ποιες είναι οι πιθανές επιλογές ενδεκάδας για τους Πειραιώτες και το Τριφύλλι... Οι σίγουροι, τα ερωτηματικά και οι εκπλήξεις των δύο προπονητών.
