Η αποστολή της Κηφισιάς για τον εντός έδρας αγώνα της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Ατρόμητο (7/2, 20:00).

Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στη Νεάπολη στη Νεάπολη, στην οποία θα διεκδικήσει την επιστροφή στα τρίποντα στη Stoiximan Super League μετά από περίπου δύο μήνες (3-0 τον Πανσερραϊκό).

Στη διάθεση του Αργεντινού τεχνικού επιστρέφει ο Γιασέρ Λαρουσί μετά τη θλάση που υπέστη στις 29 Νοεμβρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τους Σερραίους, ενώ στην αποστολή είναι ο νεοαποκτηθέντας χαφ, Μπένι.

Από την άλλη, εκτός βρίσκονται οι Γιάκουμπ Πόκορνι και Τόλης Χριστόπουλος, οι οποίοι τραυματίστηκαν κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ ο Άλεξ Πέτκοφ αποβλήθηκε στη Λεωφόρο. Διαθέσιμος δεν είναι ούτε ο Μιγκέλ Ταβάρες, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ανέτοιμος.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Τσιλιγκίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Λαμψιάς, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Μίγιτς