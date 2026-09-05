Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Εκτός Ισέκα, Σιέλης και Μαρινάκης.

Με προπόνηση που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, η οποία περιλάμβανε ασκήσεις αντίδρασης και στατικές φάσεις, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του αυριανού (6/9, 19:30) αγώνα με την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες, Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης, οι οποίοι συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα και οι νεαροί Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Χνάρης και Λαγουδάκης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.